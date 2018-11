Si chiama Hi BG ed è il progetto dei ragazzi del Liceo Galileo Galilei di Caravaggio che permette di scoprire le bellezze e la storia della Bassa Bergamasca e della Gera d’Adda direttamente sul nostro pc o smartphone.

Realizzato basandosi sull’infrastruttura di izi.TRAVEL, un noto sito internet che permette la creazione di audioguide e percorsi personalizzati per i viaggiatori, il prospetto, risultato finale di “Exploro 4.0” a cui hanno lavorato gli studenti delle classi terze, garantirà a tutti i fruitori del servizio, consultabile anche su dispositivi Android e IOS tramite app, di avere a disposizione una libreria multimediale composta da guide audio, foto, video e mappe in grado di portarci alla scoperta di alcuni dei paesi e delle bellezze più importanti della Bassa bergamasca e della Gera d’Adda.

Sono in totale nove i “percorsi” tematici realizzati dagli studenti, denominati come: “Viaggio al centro della Bergamasca”, “Curiosando per Caravaggio, Mozzanica e Fornovo San Giovanni”, “Da Spirano a Romano lungo il serio”, “Sulla via della cultura tra Brignano e Stezzano”, “I magnifici 7”, “Fara, Cassano, Casirate e Treviglio: un giro nelle terre dell’Adda”, “Personaggi illustri”, “Feste e Sagre” e “Enogastronomia della Bassa Bergamasca.”

Ogni scheda a disposizione metterà di fronte all’utente una mappa interattiva, un’audioguida in Italiano e Inglese – con l’aggiunta, in alcuni casi, di idiomi opzionali come francesce, tedesco e spagnolo -, photogallery dedicata, didascalia che illustra storia e curiosità dei luoghi presentati e video descrittivi prodotti dagli alunni.

Utilissima features di questa iniziativa la possibilità di ascoltare le guide in presa diretta sul proprio dispositivo mobile mentre si affrontano i vari percorsi in auto, a piedi o in bicicletta, con queste ultime due opzioni dedicate soprattutto agli amanti dello sport e della vita all’aria aperta.

Con un semplice tap sullo schermo del nostro smartphone sarà così possibile catapultarsi alla scoperta dei monumenti e delle eccellenze più importanti del territorio della Bassa, interagendo direttamente con i molteplici media realizzati ad-hoc dai giovani studenti del liceo caravaggino.

Di seguito il link per dove consultare le guide tramite pc: https://izi.travel/it/search/hi%20bg