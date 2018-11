Gianfranco Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia

È Gianfranco Gafforelli il nuovo presidente della Provincia di Bergamo: l’annuncio è arrivato nella serata di mercoledì 31 ottobre quando si è chiuso lo spoglio delle elezioni che ha visto il sindaco di Calcinate prevalere sul primo cittadino di Calvenzano Fabio Ferla.

Il candidato sostenuto da Lista per Gafforelli Presidente e da Democratici Civici per la Bergamasca ha prevalso per una manciata di voti Grazie ai voti nella città e nella fascia di comuni fra i 10.000 e i 30.000 abitanti, mentre Ferla ha chiuso in testa nei comuni più piccoli, ottenendo nel complessivo un quantitativo di voti maggiore; dati che hanno pesato sull’esito del voto considerato il valore maggiore dato al voto degli amministratori dei comuni maggiori.

A livello di affluenza alle ore 23 hanno preso parte 63,82 % degli aventi diritto al voto, in calo di poco meno di un punto rispetto al 2016