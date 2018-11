Caravaggio: fermano furgone per un controllo, trovano Vespa rubata

Stavano transitando a bordo del furgone in via Fornovo a Caravaggio quando la “paletta” degli agenti della Polizia locale ha intimato loto l’alt. Una volta fermato il mezzo, gli agenti ispezionando il veicolo scoprono nella parte retrostante una Vespa Piaggio del 2016, rubata, priva di targa e di libretto di circolazione.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 31 a Caravaggio, durante i normali controlli sulle strade cittadine. Protagonisti della vicenda tre uomini, ora denunciati in flagranza di reato di ricettazione, residenti rispettivamente a Rivolta d’Adda – il proprietario del furgone -, a Bareggio (Mi) – il proprietario del capannone in cui la due ruote è stata stoccata per alcuni giorni – e a Terlizzi, in provincia di Bari. Quest’ultimo, già noto alle forze dell’ordine e in passato agli arresti domiciliari, si è dichiarato innocente, affermando di aver acquistato la Vespa tramite un sito di annunci e di essere ignaro della sua provenienza.

Grazie alla matricola impressa sul telaio del mezzo gli agenti sono risaliti al reale proprietario: un uomo d’affari di Milano ignaro dell’accaduto in quanto fuori città da alcuni giorni. La Vespa, a quanto sembra, sarebbe stata sottratta con lo scopo di smontarne i pezzi e rivenderli in una nota fiera dell’usato che si svolge con regolarità nelle zone.

“Mi complimento con gli agenti per l’operazione – ha affermato il sindaco Claudio Bolandrini – la sicurezza della città di attua attraverso il costante presidio del territorio”