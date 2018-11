Il bergamasco Mario Tacchini, 73 anni, campione di velocità in montagna

Missione compiuta per Mario Tacchini, 73 anni, bergamasco, campione di velocità in montagna. Con il secondo posto di gruppo ottenuto alla 57esima Alghero-Scala Piccada, alla guida della sua Mini Cooper, il bergamasco della scuderia Speed Motor di Gubbio si è aggiudicato il trofeo italiano di velocità in montagna 2018, zona nord, anche nell’intera Racing Start, dopo che alla vigilia della trasferta sarda si era garantito la coppa di classe nella 1.6 turbo.

Una eccezionale rimonta nelle ultime tre cronoscalate (Cividale del Friuli, Orvieto e appunto Alghero) gli ha permesso di recuperare terreno e di bissare quanto aveva già realizzato nel 2017. “Con la doppietta di quest’anno, cioè gruppo e classe – ha sottolineato il 73enne veterano della specialità – sono arrivato a quota 30 per ciò che riguarda i titoli complessivi vinti in carriera fra coppe, trofei e campionati. Corro da 50 anni esatti: ho infatti iniziato nel 1968 con i rally, poi dal ’69 sono passato alle salite e nessun altro pilota, nella mia provincia di residenza, è riuscito a tagliare un simile traguardo di affermazioni”.