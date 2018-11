Incidente con danneggiamento del ponte Umberto a San Pellegrino Terme nel pomeriggio di giovedì 1 novembre.

Un’auto, scendendo da via Belvedere e facendo la curva per immettersi sul viale Bortolo Belotti, probabilmente a causa della forte velocità, si è schiantata contro un basamento storico presente all’inizio del ponte.

Nell’impatto, sono stati lesionati il manufatto storico e una parte della barriera del ponte, mentre un corpo illuminante è finito nel fiume.

Il ragazzo alla guida dell’auto non ha subito conseguenze. Fortunatamente, in quel momento non erano presenti pedoni: le conseguenze sarebbero state ben più drammatiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Zogno per accertamenti sulle dinamiche dell’incidente.