“Amore e Psiche” di Canova: il compleanno dell’artista che ha celebrato l’amore

1 novembre 1757: nasce a Possagno (Treviso) lo scultore e pittore Antonio Canova, considerato a posteriori il “nuovo Fidia” (Fidia fu uno dei più importanti scultori e architetti ateniesi del V secolo a.C.).

Canova impostò la propria bottega basandola su un’alternanza di lavoro fra lui e i propri allievi: dapprima egli realizzava lo schizzo della scultura e creava un bozzetto in argilla o creta, salvo poi lasciare ai suoi allievi il compito di trasportare questo bozzetto in un’opera di dimensioni reali fatta prima in gesso e poi in marmo. A questo punto interveniva di nuovo Canova, che levigava le superfici fino a che il marmo opaco non divenisse lucido: questo processo di lavorazione così accurato rispecchia la volontà dell’artista veneto di mediare fra il bello ideale e il bello di natura.

L’opera certamente più conosciuta di Canova è “Amore e Psiche giacenti”, gruppo scultorio realizzato tra il 1787 e il 1793 e oggi conservato nel Musée du Louvre di Parigi. In realtà all’interno del Louvre la scultura è esposta col nome di “Psyché ranimée par le baiser de l’Amour” (Psiche risvegliata dal bacio di Amore): ciò accade poiché il nome in francese intende conferire maggior rilievo non alle pulsioni sensuali – che comunque in Canova sono ben presenti – quanto piuttosto alla dolcezza del gesto, e allo stesso tempo vuole chiarire quale sia il momento della favola al quale l’osservatore sta guardando.

L’opera di Canova è infatti tratta dal romanzo “L’asino d’oro” di Apuleio, unico romanzo dell’antichità romana che conosciamo per intero: Psiche, caduta in un profondo sonno punitivo in quanto aveva infranto un divieto di Venere, viene sollevata da Amore, che la risveglia. Fra il romanzo e l’opera c’è però una discordanza: se Apuleio aveva scritto che Amore risvegliava Psiche pungendola con una freccia, Canova fa rinsavire la giovane con un bacio, venendo meno al testo originale.

Canova studia attentamente la composizione dell’opera in modo tale che i corpi formino una “x” ed una serie di cerchi. I corpi non si stringono ma si sfiorano con grazie e passione, e la bellezza deriva proprio da questa sensualità intellettuale.





Nella storia dell’arte c’è un importante precedente iconografico cui probabilmente Canova si è ispirato nel realizzare la propria opera: si tratta di una pittura proveniente dalle rovine di Ercolano e raffigurante Fauno e Baccante in posizioni simili a quelle di Amore e Psiche. Canova, d’altronde, nel corso del proprio soggiorno a Napoli del 1780 aveva visitato Pompei, Paestum ed Ercolano.

“Amore e Psiche” è una delle opere di Canova in cui meglio si nota la volontà dell’artista di infondere un soffio di vita nella materia: l’accurata lavorazione del marmo conferisce ai copri una morbidezza ed una luminosità incredibili, tanto da renderli quasi reali. L’intera poetica di Canova risiede in questa estrema finitura: se i romantici accusavano i neoclassici di un’eccessiva freddezza, Canova non è passibile di questa critica poiché le sue opere “trasudano” emozioni e sentimenti.