Al di sopra delle attese i conti Tenaris: a novembre acconto sul dividendo del 2019

Al di sopra delle attese degli analisti e in netto incremento rispetto all’anno precedente: questi i conti relativi al terzo trimestre del 2018 per il gruppo Tenaris.

Per quanto riguarda i ricavi ammontano a 1.899 milioni di dollari, in crescita del 46% sull’anno precedente, mentre l’Ebitda si fissa a 394 milioni, in progresso del 75% sul pari periodo dello scorso anno, portando il margine al 20,7%, superiore al 2017 di 340 basis point. In fortissimo rialzo l’utile del quarter pari a 247 milioni (+160%).

La cassa netta ammonta a 408 milioni al 30 settembre 2018. Outlook positivo per il quarto trimestre 2018 e primo trimestre 2019.

Nei primi nove mesi del 2018 i ricavi sono stati paria 5,55 miliardi di dollari, in aumento del 50% rispetto ai 3,7 miliardi realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Il giro d’affari dell’azienda ha beneficiato della forte crescita della domanda registrata in Nord America, in medio Oriente e in Africa.

I vertici di Tenaris hanno deciso di distribuire un acconto sul dividendo 2019 (relativo al 2018) per un ammontare di 0,13 dollari per azione, i n pagamento il 21 novembre.