Tumore al seno, a Bergamo 800 nuovi casi all’anno: “Controlli annuali, unica arma per prevenire”

“Il tumore alla mammella è il tumore più frequente nelle donne. Statisticamente una donna ogni otto durante l’arco della sua vita inciampa in questo tumore. In Italia ci sono circa 51mila nuovi casi all’anno, questo vuol dire che in media, tutti i giorni, a circa 140 giorni in Italia viene comunicata la diagnosi ‘Lei, signora, ha un tumore al seno’; mentre in provincia di Bergamo sono attesi tutti gli anni circa 800 nuovi casi di tumori all’anno.” (Qui la testimonianza di una ragazza)

È con questi dati che il dottor Privato Fenaroli, direttore del reparto di senologia all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, inizia la nostra intervista, in occasione del mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ma, sottolinea, che non sono statistiche volte a fare “terrorismo psicologico”, ma hanno lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione, unico modo per cercare di riuscire a combattere in tempo la malattia.

È il mese dedicato al tumore al seno e milioni di persone in tutto il mondo scelgono di indossare un nastro rosa per ricordare l’importanza della prevenzione. Ma cosa significa fare “prevenzione”?

“Purtroppo, non esiste la prevenzione assoluta del tumore al seno. Tutti a livello mondiale stiamo studiando le cause e i possibili modi per prevenire, ma nessuno ancora è in grado di dare risposte. Oggi i tumori sono in aumento, ma si guarisce molto di più. Infatti, se un tumore viene preso per tempo, la percentuale media di successo va anche oltre il 95% dei casi, ma l’unica arma per prenderlo in tempo è quella di fare una diagnosi precoce, quindi di intercettarlo il prima possibile. Il tumore alla mammella è silente, di fatto non si fa sentire, è subdolo, quindi sono necessari dei controlli programmati nel tempo. Quando in una famiglia non ci sono casi di tumore al seno, tutte le componenti donne, dai 25 ai 40 anni, devono fare un’ecografia e una visita senologica all’anno, mentre oltre i 40 anni è necessaria anche una mammografia. Dove ci sono, invece, dei casi di familiarità, dai 25 ai 35 anni si fa un’ecografia e una visita all’anno e, già dai 35 anni, si aggiunge la mammografia.”

Quando veniamo colpiti da una malattia la prima domanda è “perché?” Quali sono le cause del tumore al seno?

“L’età di comparsa del tumore al seno si è molto abbassata: se fino 20 anni fa si diceva che tutti i noduli che comparivano prima dei 50 anni erano tutti noduli benigni, e tutti quelli dopo erano maligni, adesso non si può più dire così: i tumori maligni compaiono già dai 25 anni. Le cause? Non le conosciamo, possiamo solo fare delle ipotesi. Si sentono dire tante cose: che il tumore è causato dal trattamento ormonale, dai pochi allattamenti, dalla dieta, dal fumo, dagli alcolici, dallo stile di vita… Ma sono tutte supposizioni. In realtà gli unici due fattori di rischio che conosciamo sono l’età (più passa il tempo, più aumenta il rischio) e il rischio genetico. Anche se, ahimè, è un rischio minimale, nel senso che il 90% dei tumori è detto ‘sporadico’ vuol dire che se immaginiamo 100 donne tutte in fila su un muretto con un tumore, 90 di loro sono il primo caso in famiglia. Quindi la familiarità non può dire per certo se il tumore verrà oppure no, per questo è fondamentale fare i controlli, l’unica arma per intercettare i tumori.”

Quindi, visita, ecografia e mammografia sono le uniche strade per intercettare la stragrande maggioranza dei tumori, c’è qualche cosa che possiamo fare in autonomia?

“È importante fare tutti e tre passaggi di controllo, non solo uno, o due, ma tutti e tre. Così da poter essere sicuri di aver fatto un controllo il più possibile completo. Ma, oltre a questo, è importante osservarsi, osservare il proprio corpo. Cosa nello specifico? Guardare se compare una goccia di sangue dal capezzolo, se uno dei due rientra, se la pelle in prossimità si raggrinza… Basta poco per rendersene conto, ma può essere una fondamentale spia d’allarme. Molti dottori consigliano anche l’autopalpazione del seno, ma, a volte, si rischia di creare solo apprensione visto che, il più delle volte, è difficile da interpretare. Quindi la cosa più facile e semplice è quella di osservarsi. Lo dico a tutte le donne, di tutte le età: può essere di grande aiuto. Un altro consiglio che do è quello di rivolgersi da un centro dedicato, dove si facciano almeno 200/250 casi all’anno, perché, statisticamente, un donna che si rivolge ad uno di questi centri ha circa il 15/20% di possibilità in più di guarire.”

La ricerca continua e sono molti gli studi ancora da fare per riuscire a contrastare sempre più facilmente il tumore al seno. Il 14 dicembre alle 20.30 all’Auditorium “L.Parenzan” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ci sarà il concerto per il ventennale della Senologia di Bergamo. L’ingresso è ad offerta libera e i fondi raccolti sosterranno la cura e la ricerca sul tumore seno dell’ospedale.