Tour of Hainan: primo successo da professionista per Fausto Masnada

Erano mesi che attendeva quel momento, quel momento in cui liberare quel grido di gioia strozzato al Giro d’Italia in cima al Gran Sasso, ma che dopo mesi di attesa finalmente Fausto Masnada ha potuto liberare: arrivata infatti nella mattinata di martedì 30 ottobre la prima vittoria da professionista per il ventitreenne di Laxolo che sulle colline cinesi ha vinto l’ottava tappa del Tour of Hainan.

Lungo pendici della salita finale di Changjiang (7,5 chilometri con pendenza media del 7,2 %) l’atleta in forza all’Androni Giocattoli – Sidermec ha battuto l’elvetico Gino Mäder (Nazionale Svizzera) e il francese Julien El Fares (Delko Marseille Provence KTM), i quali, giunti rispettivamente a cinque e sei secondi dal vincitore, hanno provato invano a resistere al forcing del bergamasco.

Grazie al successo ora Fausto Masnada è balzato al primo posto della classifica generale con due secondi di vantaggio su Mäder e ora, a una tappa dalla conclusione, si candida alla vittoria finale della corsa a tappe.