“Sulla viabilità in valle Brembana i prossimi amministratori della Provincia cambino registro”

Sul tema della viabilità in valle Brembana, e in particolare sulla Paladina-Villa d’Almè, il sindaco di San Pellegrino, Vittorio Milesi è davvero arrabbiato con gli amministratori provinciali il cui mandato è scaduto visto che oggi, mercoledì 31 ottobre, si tengono le elezioni per il rinnovo degli organismi di Via Tasso. Proprio per questo Milesi fa il punto della situazione, nella speranza che i nuovi gestori pubblici della Provincia di Bergamo si comportino in altro modo rispetto ai predecessori.

Ecco cosa scrive.

“Il 15 ottobre scorso, a seguito dell’ennesima sollecitazione rivolta alla Provincia per l’indizione di un incontro con i sindaci delle Valli Brembana e Imagna e dei Comuni interessati, sullo stato della

progettazione del lotto Paladina-Villa d’Almè della tangenziale sud di Bergamo, il presidente della Provincia Matteo Rossi non rispondeva e il consigliere provinciale delegato per la materia Pasquale Gandolfi giustificando i ritardi nella convocazione con la circostanza che soltanto quel giorno aveva avuto l’aggiornamento sulla progettazione definitiva da parte dei tecnici incaricati, assicurava che avrebbe convocato l’incontro stesso con gli amministratori locali entro la fine del mandato.

Il mandato è scaduto, ovviamente senza che nessuno si sia degnato e sentito in dovere, per l’ennesima volta, di onorare l’impegno assunto! Il tempo per organizzare l’incontro richiesto promesso dapprima entro “la prima settimana di settembre” e poi “entro la fine del mandato” non si è trovato, ma quello per inaugurare, all’ultimo secondo, un pezzo di ciclabile sì!!!

Oggi si votano i nuovi amministratori provinciali: ci auguriamo che i prossimi interlocutori, rispetto al tema dell’emergenza viabilità che condiziona lo sviluppo e il futuro delle Valli Brembana e

Imagna e con essa la qualità della vita di chi vive su territori montani fragili, siano persone serie e responsabili nei comportamenti e non pinocchi, cacciaballe come quelli con cui abbiamo dovuto

confrontarci in questi anni.

L’indifferenza e la superficialità con le quali sono stati trattati in questi anni questi problemi non è più tollerabile, anche solo per il rispetto che si deve a coloro che ogni giorno sono costretti a

passare una parte importante della loro giornata in coda su strade da terzo mondo. Ed è inaccettabile che le esigenze e i bisogni di interi territori che vivono condizioni di emarginazione e di spopolamento per le vergognose condizioni della viabilità, vengano liquidate con battute di spirito o facendo spallucce che sono soltanto indice di una totale mancanza di sensibilità e senso di responsabilità nei riguardi delle persone e delle comunità.

Per queste ragioni, nella convinzione che questo sia un nostro preciso dovere, continueremo a dar voce ai bisogni e all’esasperazione dei cittadini delle nostre comunità, fino a che su questi temi le competenti Istituzioni non daranno risposte concrete e convincenti!”