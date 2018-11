Si chiude la joint venture tra Siad e Praxair, Sestini: “Rammaricato, ma non cambia nulla per noi”

In relazione alla avvenuta fusione tra Praxair e Linde si chiude la trentennale joint venture fra Siad e la stessa Praxair. La Siad infatti, attraverso la società finanziaria di controllo Flow Fin, ha riacquistato da Praxair Italia le azioni da questa detenute in Siad e ceduto a sua volta le azioni detenute in Rivoira alla stessa Praxair Italia. L’operazione determinerà anche il controllo da parte Siad del Gruppo Medigas e di Igat e l’uscita dalla compagine Chemgas.

La fine della joint venture non modifica i piani industriali del Gruppo Siad perché la completa autonomia gestionale, l’ampia solidità societaria, un percorso di ricerca e crescita continuo, avvalorati dalla reputazione internazionale testimoniata dagli oltre 100.000 clienti nel mondo consentono di affrontare con tranquillità il futuro sviluppo.

A seguito di questa operazione, Roberto Sestini, presidente del Gruppo Siad, precisa: “Per Siad non cambia nulla. Pur nel rammarico della necessaria separazione da Praxair, non vi è alcun dubbio sulla capacità del nostro Gruppo di proseguire nel cammino intrapreso e di mantenere gli obiettivi prefissati. Come è nel Dna di Siad, si confermano i principali valori aziendali: l’orientamento alla ricerca, all’innovazione, al rapporto di partnership con i clienti ed i fornitori, all’eccellenza operativa in virtù di un proprio know-how, della forza delle proprie maestranze che si realizza nelle diverse linee di business (gas tecnici, speciali, medicali e relativi servizi) in Italia e all’estero. Proseguirà inoltre il programma di continuo sviluppo delle proprie tecnologie in campo ingegneristico (impianti di produzione di gas tecnici, compressori e bruciatori)”.

Sull’andamento 2018, Bernardo Sestini, amministratore delegato del Gruppo Siad, commenta: “Si conferma l’andamento positivo degli ultimi anni e in particolare il 2018 si chiuderà con una crescita di fatturato del 8-10% e un miglioramento di tutti gli indicatori economici. Anche le previsioni riguardo il 2019 sono positive e prevedono di almeno replicare le performance del 2018”.

Il Gruppo Siad

Il Gruppo Siad è uno dei principali gruppi chimici italiani con 580 milioni di fatturato consolidato nel 2017, 100mila clienti nel mondo e quasi 2mila dipendenti. Fondata a Bergamo nel 1927, presieduta da Roberto Sestini e amministrata da Bernardo Sestini, Siad vanta una solida tradizione ed esperienza e, nel tempo, ha saputo diversificarsi sia geograficamente sia settorialmente, mantenendo l’organizzazione flessibile e dinamica. Il Gruppo è presente con sedi in Europa e nel mondo ed è attivo nei settori gas industriali, engineering, healthcare, GPL e gas naturale.