Sette prodotti orobici per il perfetto cesto di Natale

Perché trovarsi sempre all’ultimo minuto per pensare ai regali di Natale? Sembra quasi una tradizione che si accompagna alle festività, e porta con sé il desiderio di trovare qualcosa che sia realmente apprezzato, e non riutilizzato l’anno successivo.

Quindi, la domanda ricorrente è: cosa regalo?

Recenti studi hanno rilevato che ciò che le persone cercano sia “un’esperienza”. Non è un mistero che durante un viaggio i turisti siano alla ricerca del locale tipico, della struttura ricettiva che ricrea criteri abitativi della regione che si sta visitando oppure feste ed eventi connessi ad una precisa cultura.

Ecco perché, questo Natale, la Latteria di Branzi sceglie di farti vivere un’esperienza, in condivisione. Quale migliore regalo quindi dei prodotti tipici orobici?

Riassaporare il gusto di una tradizione secolare, in compagnia dei propri cari, attraverso la condivisione di qualcosa di esclusivo, che è “made in Valbrembana” e che sempre più nazioni del mondo ci invidiano.

Oggi vi sveliamo 7 prodotti tipici brembani per il perfetto cesto di Natale.

1 – Formaggio Tipico Branzi FTB: uno dei formaggi orobici per eccellenza, vanta una tradizione secolare, ed è suggerito in varie stagionature: giovane e delicato oppure invecchiato dal sapore più deciso, in grado di sposarsi ai vostri menù: come contorno o come ingrediente.





2 – Burro FTB di Panne di Montagna: Fatto come una volta, con panne scremate di montagna. Ora che si va verso l’inverno cambierà colore, e sarà più bianco, come conseguenza della dieta bovina a base di fieno. Perfetto per condire o accompagnare le marmellate.





3 – Botticello: Lattica a fermentazione naturale si presenta come prodotto spalmabile, per creare degli antipastini dal gusto mai provato. È un prodotto raro, perfetto per un Natale tra amici… In leggerezza.





4 – Le carni: un’ampia selezione, individuata fra le proposte di piccoli allevatori fidati, che curano gli animali secondo precisi parametri. La nostra specialità? La Bruna Alpina Originale.





5 – Panne Cotte & Budini: il dessert è servito. Il gusto della frutta scelta e del cioccolato è quello naturale, intenso e vivo che si accompagna alla cremosità del vero latte di montagna.





6 – Vino “Serpente con la Cresta”: prodotto dall’azienda agricola Tenuta Casa Virginia, è un rosso di tradizione bergamasca, prende il nome dalle leggende del territorio, limpido e color rosso rubino. Al naso riporta gli aromi di frutta rossa, pepe nero e note balsamiche. Alla bocca, fresco ed equilibrato.





7 – Birre Via Priula: ambra, bionda o scura? Comunque brembana. La brewery di San Pellegrino Terme è una soluzione smart e giovanile, per chi il Natale lo inizia a festeggiare dalla Vigilia con gli amici e vuole fare un brindisi informale.





Ecco la nostra idea per un cesto regalo che renda il Natale unico, ma soprattutto personalizzato, in grado di andare incontro ai gusti di ognuno attraverso una selezione di 100 prodotti tipici del territorio brembano

Per informazioni e cataloghi, scrivete a ordini@latteriadibranzi.it

Latteria di Branzi ti aspetta In Baita, a Zogno, in via Grotte delle Meraviglie 14/A (Bg) – 0345 92061 Siamo aperti da lunedì a domenica. Per informazioni commerciali scrivete a ordini@latteriadibranzi.it oppure a baitadellacultura@gmail.com