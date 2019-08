Rapinano sala slot e investono due carabinieri: presi, sono un uomo e una donna

Sono stati presi e arrestati nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre i due ladri che nella notte hanno, prima rubato in una sala slot in via Gusmini a Clusone, e successivamente investito due carabinieri a Onore.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo e una donna residenti in Alta Valle Seriana, a Gorno, già noti alle forze dell’ordine. La donna sarebbe di origine rumena.

Nel corso della mattinata i Carabinieri hanno allestito numerosi posti di blocco nell’altopiano clusonese. Il territorio è stato perlustrato anche dell’elicottero dei Carabinieri. I due malviventi sono stati trovati a Onore: nella notte dopo aver investito i militari, sempre ad Onore, erano fuggiti a piedi.