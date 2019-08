Non è presto per pensare al Natale e l’occasione che presentiamo permetterà di coniugare qualità e solidarietà in un unico regalo. La Fondazione della Comunità Bergamasca sostiene il progetto “Invecchiando s’impara”, che ha lo scopo di favorire l’invecchiamento sano, attivo e positivo.

Grazie al contributo di Fondazione Cariplo, attraverso il bando Welfare in Azione, abbiamo potuto realizzare numerose iniziative concrete, tra cui l’apertura e il potenziamento delle Botteghe della Domiciliarità, l’attivazione di servizi condivisi infermieristici e di badantato, la creazione di ambulatori e servizi per le terapie non farmacologiche.

Ora abbiamo in programma di ampliare le azioni proposte, in particolare sostenere l’apertura degli ALZHEIMER CAFE’ e la realizzazione del HOUSING SOCIALE.

Acquistando le cassette natalizie a marchio “Invecchiando s’impara” potrete fare un regalo di qualità (tutti i prodotti sono stati selezionati con cura e attenzione) e di solidarietà (il 100% del ricavato, al netto dei costi, è destinato al progetto).

Per informazioni e ordini potete contattare:

comunicazione@invecchiandosimpara.it

cell. 328 8268256