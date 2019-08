Pedone investito nella notte a Onore: interviene l’elisoccorso

Incidente nella notte a Onore. Poco prima delle 5 di mercoledì, stando alle primissime informazioni, un pedone è stato investito in via Garriguella. Per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza: l’uomo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Nel sinistro un’altra persona è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale di Piario.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri della Compagnia di Clusone.