Nel cortile di casa una discarica di parti di auto: denunciato

Nel cortile di casa aveva una discarica di parti di auto. Mercoledì 31 ottobre il personale della sezione polizia stradale di Bergamo, durante un normale controllo eseguito a Zanica, ha scoperto una discarica abusiva di parti di autoveicoli.

Gli operatori dell’ufficio di polizia giudiziaria, in collaborazione con una pattuglia della Polstrada, hanno eseguito il controllo proprio mentre erano in corso lo scarico di altro materiale, costituito da gomme di auto usate.

Il deposito abusivo era celato in uno scivolo e negli interrati di una normale abitazione ed è stato trovato ricolmo di masserizie, pneumatici e parti di auto. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare che non vi siano parti di veicoli di provenienza illecita.

Al termine dei primi controlli, il gestore della discarica abusiva, è stato denunciato a piede libero per violazione sulle normative ambientali. All’uomo è stato imposto di sgomberare detti rifiuti, secondo le disposizioni di legge, che prevedono la tracciabilità e la consegna di tutto il materiale nei centri di recupero autorizzati.