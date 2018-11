MAC a Sarnico, una riabilitazione giornaliera intensiva con professionisti specializzati

L’ospedale Faccanoni di Sarnico ha introdotto la Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) nell’agosto 2011, diventando uno tra i primi istituti nella provincia di Bergamo ad attivare questa tipologia di percorso riabilitativo.

La MAC è un modello organizzativo di prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo che va a sostituire i vecchi day-hospital. Questa nuova attività ambulatoriale consente di iniziare un trattamento riabilitativo in breve tempo e in modo più intensivo. I pazienti, inoltre, sono affidati giornalmente a più specialisti che interagiscono in maniera coordinata secondo un progetto di cura. Il ciclo ambulatoriale varia dalle 10 fino alle 25 sedute in base alle necessità del paziente. Ci sono tre tipologie di MAC con minutaggi minimi prestabiliti di intensità che prevedono figure professionali diverse (medico, infermiere, logopedista, psicologo, fisioterapista) coinvolte nelle attività di diagnosi e terapia riabilitativa.

Al termine del percorso viene eseguita una valutazione condivisa del paziente e consegnata un relazione conclusiva sullo stato funzionale raggiunto.

Per avere più informazioni riguardo la Macroattività Ambulatoriale Complessa abbiamo intervistato tre specialisti dell’Ospedale Faccanoni di Sarnico: la dottoressa Simona Bregni, specializzata in medicina fisica e riabilitativa, l’infermiera caposala Silvana Sanna e il fisioterapista Alberto Maffi.

Abbiamo detto in precedenza che il ciclo ambulatoriale varia dalle 10 alle 25 sedute, ma c’è un tempo minimo di durata o varia da paziente a paziente?

“Ci sono stati pazienti – spiega la dottoressa Simona Bregni – che dopo solo 4/5 sedute sono stati dimessi, ma questi sono casi eccezionali. Di solito vengono svolte almeno 10 sedute, per poi passare alle 15, fino ad arrivare alle 25. Dipende molto dal paziente:alla fine dell’attività sussiste l’ulteriore possibilità di svolgere un ciclo a pagamento, oppure fare un’integrazione con un’attività sportiva o di palestra o di piscina”.

Sottoponete al programma solo pazienti ortopedici o anche neurologici?

“In realtà la finalità della macroattività ambulatoriale è di prendersi cura di pazienti con disabilità che richiedono trattamenti complessi – prosegue la dottoressa Bregni – ortopedici e neurologici con una prognosi riabilitativa appropriata a quel setting di riabilitazione. Riceviamo pazienti con esiti di chirurgia dei legamenti e delle articolazioni maggiori (anca ginocchio spalla) e pazienti con disabilità neurologica conseguenti ad ictus, traumi o malattie neurodegenerative (Sclerosi multipla, Malattia di Parkinson) o lesione nervose periferiche”.

Per quanto riguarda il programma, appunto, si stabiliscono a priori determinati obiettivi da raggiungere osi valutano successivamente?

“Viene creato con il paziente un programma per il trattamento ambulatoriale – spiega sempre la dottoressa Bregni – e poi, seguendo l’evoluzione di recupero funzionale si pianificano degli interventi mirati al controllo del dolore, al recupero dell’articolarità e della forza muscolare”.

Precisamente come avviene la presa in carico?

“La presa in carico – spiega la referente infermieristica Silvana Sanna – comprende una prima visita fisiatrica che viene proposta in tempi brevi se si tratta di un trauma. Il paziente accede all’ambulatorio, viene visto dal fisiatra e viene inserito nella lista d’attesa con priorità di chiamata; in altri casi il paziente viene segnalato al Medico di Reparto per proseguire la terapia riabilitativa e poi viene inserito comunque nella lista d’attesa. Successivamente viene contattato il paziente per decidere il giorno e l’orario della visita. Il primo giorno si procede con l’accettazione amministrativa, l’elettrocardiogramma e una visita fisiatrica; in seguito il medico redige il progetto riabilitativo da eseguire quotidianamente dal lunedì al venerdì”.

Per quanto riguarda la MAC a Sarnico, il lavoro viene svolto in sinergia tra i vari specialisti? E quali sono le strumentazioni utilizzate?

“Esattamente. La forza della nostra Macroattività Ambulatoriale Complessa – spiega il fisioterapista Alberto Maffi – è l’approccio multidisciplinare che viene fatto sul paziente che risulta fondamentale per il successivo lavoro nelle palestre. Per il fisioterapista è fondamentale avere una diagnosi iniziale certa del fisiatra, il quale vede i pazienti sia in ambulatorio sia il primo giorno di MAC, ma è soprattutto il monitoraggio quotidiano dell’infermiere che rassicura il paziente per il fatto di essere seguito da più figure professionali. In alcune MAC c’è anche il supporto del logopedista e della neuropsicologa e questo ci consente di costruire un percorso personalizzato, plasmato sulle esigenze di ogni singolo paziente. L’Ospedale di Sarnico offre anche una strumentazione avanzata, come, ad esempio, il Lokomat, l’Isocinetica, la Balance, il Treadmill, in modo di realizzare un percorso riabilitativo il più completo possibile secondo quelle che sono le indicazioni che vengono fornite dal fisiatra e che il fisioterapista deve cercare di completare sia con le proprie competenze sia con le macchine che la nostra struttura mette a disposizione”.

“Abbiamo iniziato con una decina di MAC – spiega l’infermiera Sanna – e adesso siamo arrivati a trenta, quindi 30/35 persone che vengono quotidianamente a sottoporsi a questo programma di trattamento”.

“Riteniamo importante – prosegue la dottoressa Bregni – far capire al paziente che alla fine del percorso, dopo la MAC, in caso di bisogno o di emergenza ci sono comunque visite di controllo o un recapito telefonico a cui far riferimento”.

“Le prestazioni che offriamo con la MAC – conclude il Fisioterapista Maffi – hanno consentito all’ospedale di Sarnico di ampliare il bacino di utenza dal quale provengono i pazienti, che arrivano dalla Val Calepio, Basso Sebino, Alto Sebino, Sebino Bresciano, Franciacorta e da Brescia”.