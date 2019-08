Lonno, un’altra frana nella notte: strada di nuovo chiusa

Lonno, piccola frazione di Nembro, è ancora isolata. Dopo la riapertura della strada che era stata sbarrata a causa di una frana, nella notte tra martedì e mercoledì un altro episodio franoso, intorno alle 23, ha obbligato a rimettere le transenne per non far circolare in questo tratto pericoloso. Alle 7 è stata riaperta una corsia per consentire a chi deve andare al lavoro o a scuola di raggiungere il capoluogo.

Così, come ci segnala una abitante della zona, Lonno è tornata staccata dal resto del mondo dopo le ore tra lunedì e martedì pomeriggio: la corrente elettrica era stata ripristinata martedì all’una di notte.