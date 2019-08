“La Repubblica delle donne” con Chiambretti, Malgioglio e Alda D’Eusanio: la tv del 31 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 31 ottobre alle 21.25 su Rete4 andrà in onda la prima delle otto puntate del varietà “#CR4 – La Repubblica delle donne”, il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti.

Sarà un talk show stile Matrix Chiambretti, che mescola costume e informazione, una trasmissione dedicata al mondo femminile, una sorta di rotocalco che si basa su un racconto leggero dell’attualità.

Tra gli opinionisti fissi ci sono Cristiano Malgioglio presidente della Repubblica delle donne, Alfonso Signorini, che cura la rubrica di costume e società Signorini Chi?, Iva Zanicchi che si occupa della rubrica sul tradimento La posta del corno e Alda D’Eusanio che propone la rubrica Alda e le Storie Tese. Gli altri ospiti e opinionisti sono: la scrittrice Barbara Alberti, la cantante Simona Molinari, le giornaliste Francesca Barra e Annalisa Chirico, il critico d’arte Francesco Bonami e il giornalista Francesco Specchia.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la terza delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone”, con Marco Giallini e Lorenza Indovina. Andrà in onda un episodio intitolato “Pulvis et umbra”: mentre Rocco si reca in questura assieme a Gabriele per dargli ripetizioni e provare a salvarlo dalla bocciatura, un passante scorge un corpo senza vita galleggiare nel fiume Dora. Si tratta di un transessuale di identità sconosciuta, strangolato. Per questa nuova indagine Rocco è costretto a confrontarsi con Michela Gambino, commissario della polizia scientifica che, oltre a nutrire spesso teorie di complotti, ha anche rilevato l’ufficio del vicequestore.

Su RaiTre alle 21.15 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà la gara di “X Factor”.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, con Andrea Purgatori.

La puntata sarà intitolata “Moby prince, la strage nascosta nella nebbia”: viene rievocato il caso del “Moby prince”, il traghetto che il 10 aprile 1991 entrò in collisione con la petroliera “Agip Abruzzo”, nella rada del porto di Livorno. In seguito all’urto si sviluppò un incendio che causò la morte di 140 persone.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Maldamore”, con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri e Alessio Boni; su Canale5 alle 21.20 “Quasi amici”; con Francois Cluzet; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e la camera dei segreti”, con Daniel Radcliffe; e su Canale Nove alle 21.25 “La maschera di ferro”, con Leonardo DiCaprio.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “BB King: the life of Riley”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Super storm: l’ultima tempesta”; e su Iris alle 21 “Charlotte Gray”, con Cate Blanchett.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una vita difficile” e “Un castello da vendere”. Nel primo, Joséphine deve aiutare la giovane Yasmina, una ragazza marocchina che vorrebbe lavorare in una grande multinazionale. Nel secondo, Joséphine aiuta Axel e la sua famiglia: il fratello maggiore vuole vendere la proprietà di famiglia a causa di un vecchio rancore.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.05 il telefilm “Elementary”; su La5 dalle 18.40 la replica del talk-show “Uomini e donne” condotto da Maria De Filippi; su Mediaset Extra alle 6.05 “Grande fratello vip rewind”; su Real Time alle 21.10 il reality “Il castello delle cerimonie” e su Italia2 alle 21.10 la replica de “Le Iene show”.