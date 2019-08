Giro d’Italia, presentata l’edizione 2019: a Lovere la partenza della sedicesima tappa

Dopo la tre giorni del 2017, il Giro d’Italia torna a far tappa in Bergamasca e lo fa con Lovere: la cittadina del Sebino sarà infatti protagonista con una partenza di tappa dell’edizione 102 della Corsa Rosa presentata a Milano nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre.

La sedicesima frazione, 226 chilometri circa in programma martedì 28 maggio, sarà uno dei punti fondamentali nell’economia della corsa in quanto si colloca all’inizio della terza settimana e vedrà i corridori affrontare alcuni dei passi più celebri della storia del ciclismo come il Passo Gavia (Cima Coppi del Giro 2019) e il Passo del Mortirolo.

Dopo la partenza da Lovere, gli atleti scaleranno il Passo della Presolana e la Croce di Salven prima di affrontare il Gavia, a cui seguirà una ripida discesa su Bormio e affrontare il Mortirolo dal classico versante di Mazzo, in tutto 2.600 metri di dislivello.

A quel punto il gruppo scenderà nuovamente a valle prima di chiudere la propria tappa con una risalita verso Ponte di Legno.

Per gli appassionati bergamaschi si tratterà di un’occasione imperdibile per incontrare campioni del calibro di Vincenzo Nibali, Fabio Aru e Geraint Thomas (secondo le ultime indiscrezioni possibili protagonisti della Corsa Rosa), un’occasione che potrebbe raddoppiare visto il giorno di riposo previsto alla vigilia della partenza da Lovere e che potrebbe veder i protagonisti della celebre corsa a tappe allenarsi sulle strade della nostra provincia.