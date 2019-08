Fuggono dopo rapina a sala slot di Clusone e investono due carabinieri

Due carabinieri sono stati investiti a Onore nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre. Secondo le prime informazioni, pare che i militari stavano effettuando un posto di blocco in via Garriguella per indagare in seguito ad una rapina avvenuta sempre nella notte a Clusone a una sala slot di viale Gusmini

I malviventi, di fronte al posto di blocco, avrebbero tentato di fuggire investendo così i due Carabinieri, di 39 e 54 anni, che sono stati soccorsi dell’elicottero del 118 di Brescia e da un’ambulanza del corpo volontari Presolana.

Sin dalle primissime ore della mattinata di mercoledì 31 ottobre, sul territorio di Rovetta e su tutto l’altopiano di Clusone sono stati allestiti posti di blocco per indagare su quanto accaduto. Operativo e in volo anche l’elicottero dei Carabinieri.