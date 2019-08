Elezioni provinciali, calano i votanti: alle 12 affluenza sotto il 14%

Affluenza in calo alle elezioni provinciali in corso a Bergamo nella giornata di mercoledì 31 ottobre: al primo rilevamento fissato per le ore 12 si sono presentati ai seggi di via Gleno 394 elettori su 2929, pari al 13,44% degli aventi diritto al voto, una percentuale che riscontra una diminuzione del 18,99% dei votanti rispetto al 2016.

Fra gli amministratori chiamati al voto la presenza maggiore risulta essere quella dei comuni fra i 10.000 e i 30.000 abitanti con il 26%, mentre a Bergamo hanno preso solo quattro dei 33 aventi diritti al voto, fra i quali il sindaco Giorgio Gori.





Hanno già preso parte al voto anche i due candidati alla presidenza della Provincia Gianfranco Gafforelli e Fabio Ferla, i quali durante la mattinata hanno avuto modo di incontrarsi al seggio.