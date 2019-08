Dopo la pioggia

A Belluno ancora emergenza maltempo: in arrivo la Croce Blu di Gromo fotogallery

I volontari bergamaschi ancora una volta in prima linea contro la devastazione provocata dalla natura: sono in arrivo in Veneto con due generatori di grossa potenza.

Frazioni o interi paesi flagellati dal maltempo e isolati da giorni: senza acqua e senza corrente, con comunicazioni con l’esterno praticamente impossibili. È piena emergenza nel Bellunese, dove le forti piogge, accompagnate in alcuni casi anche da trombe d’aria, hanno stravolto la normalità degli abitanti: c’è chi è costretto a recarsi nelle scuole per caricare il cellulare o farsi una doccia, e da un sopralluogo effettuato nella mattinata di mercoledì 31 ottobre dal presidente della Regione Luca Zaia è emersa tutta la drammaticità della situazione. di 8 Galleria fotografica La croce blu di gromo parte per belluno







Secondo una stima fatta dall’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin sono circa 47mila le utenze elettriche fuori uso in provincia ma il prefetto Francesco Esposito ha annunciato l’arrivo, entro giovedì, di 300 generatori che serviranno a coprire il fabbisogno di energia. Due di questi arriveranno dalla Croce Blu di Gromo, partita d’urgenza mercoledì pomeriggio dopo essere stata allertata dalla centrale operativa nazionale: una spedizione che prevede la presenza di quattro volontari, due dei quali elettricisti. Sui due mezzi partiti in direzione Veneto due generatori di grossa potenza, rispettivamente da 70 e 100 kilowatt: punto di ritrovo l’aeroporto cittadino, dal quale poi verranno reindirizzati verso i paesi più bisognosi. © Riproduzione riservata

