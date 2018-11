Tenax Bergamasca Scherma tra buoni risultati e grandi eventi

Il weekend di gara è stato contraddistinto dal circuito europeo U17 tenutosi a Klagenfurt e dalla prima prova nazionale del circuito Master a Conegliano Veneto. Non solo gare da disputare per la società di via Cesare Battisti che il prossimo weekend organizzerà un’amichevole per tutte le categorie di spada e fioretto.

Nella prova austriaca di circuito europeo è scesa in pedana Matilde Brunelli che ha gareggiato in rappresentanza della nazionale italiana sia nella gara individuale che a squadre. Nella prima giornata Matilde ha centrato un posto fra le prime 64, sconfitta dalla Bielorussa Katsiaryna Dzekevich sul punteggio di 15 12; nella prova a squadre ha fatto parte della squadra ITALIA3 insieme a Lucrezia Paulis, Liliana Verdesca e Alice Franchini. Il quartetto ha mancato per sole 2 stoccate la medaglia di bronzo contro l’Ucraina, raggiungendo così il 4° posto dopo aver sconfitto l’Austria, l’Estonia1, gli USA5 e aver perso l’assalto per l’accesso alla finale contro la Polonia poi vincitrice della gara.

A Conegliano Veneto si è tenuta la prima prova nazionale del circuito master alla quale ha preso parte Paolo D’arcangelo che ha tirato nella categoria 3 di spada maschile. Lo spadista orobico ha iniziato la sua avventura con un girone perfetto, che l’ha visto alla seconda posizione della classifica provvisoria; successivamente si è imposto nettamente su Luciano Pollifrone (DLF Venezia) e ha perso l’assalto per l’accesso alla finale a 8 contro l’argento della prova Paolo Belli (Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano), ottenendo così la 9° posizione.

Il 3 e il 4 novembre, la località di Sarnico ospiterà l’amichevole organizzata dalla Tenax Bergamasca Scherma che sarà un ottimo banco di prova in previsione della 1° prova regionale U14 in programma il prossimo weekend (organizzata presso il “PalaGorle” sempre dalla società orobica) e i numerosi impegni del mese di novembre che vedrà gli atleti bergamaschi incrociare le spade nel campionato italiano U23 di Padova e nella 1° prova nazionale U20 di Ravenna.