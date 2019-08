Strappo al polpaccio: 3 mesi di stop per il bergamasco Caldara

Se un ex nerazzurro sorride, un altro è triste in casa Milan. Mentre Andrea Conti ha fatto il suo ritorno dal lungo infortunio con la panchina di domenica contra la Samp, Mattia Caldara dovrà stare fermo almeno 3 mesi per uno strappo di quasi tre centimetri al polpaccio della gamba destra.

Una diagnosi che prevederebbe quindi un ritorno a febbraio 2019. L’unica speranza, ma le sensazioni del difensore di Scanzo non sono buone, è che una volta assorbito l’ematoma il danno sia meno profondo di quanto si era immaginato. La riabilitazione verrà fatta a Milano, insieme allo staff rossonero e senza avvalersi di consulenti esterni.

La maglia rossonera finora non ha portato fortuna a a Caldara, con l’infortunio alla schiena delle prime giornate e poi il principio di pubalgia.