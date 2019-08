Nubifragi e frane in tutta Italia: dieci le vittime del maltempo

Se nella nostra provincia il maltempo delle ultime ore ha creato disagi e danni, in altre zone in Italia ha portato anche vittima. Il bilancio è finora di dieci persone morte nel nostre Paese a causa di nubifragi, frane e crolli.

Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre (uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano), i soccorritori hanno recuperato altri tre corpi.

Sono quello di una donna morta a Dimaro (Trento), in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, quello di un velista che era disperso nel mare davanti a Catanzaro e quello di un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un’uscita in kitesurf.

Dall’inizio dell’emergenza sono più di settemila gli interventi di soccorso effettuati dai 5.800 vigili del fuoco sul territorio nazionale.