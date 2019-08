Nel cruscotto dell’auto 200 grammi di cocaina: arrestata 27enne

È stata arrestata con in auto ben 200 grammi di cocaina. I carabinieri di Savigliano (Cuneo) hanno fermato per un controllo Lancia Y condotta da S. N., 27 anni, albanese, da tempo residente in provincia di Bergamo.

L’atteggiamento della giovane, che ha iniziato ad agitarsi, ha insospettito i militari, i quali hanno deciso di perquisire lei e l’auto.

Nascosto nel cruscotto della vettura è stato trovato un blocco di cocaina grezza del peso di circa 200 grammi. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e rinchiusa nel carcere Le Vallette di Torino. L’arresto è stato convalidato. Lo scrive La Stampa.