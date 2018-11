“I Medici” o “Stasera tutto è possibile”? La tv del 30 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 30 ottobre alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la seconda delle quattro puntate della fiction “I Medici – Lorenzo il Magnifico”, con Raoul Bova e Daniel Sharman.

Andranno in onda due episodi intitolati “Ostacoli e opportunità” e “Il prezzo del sangue”. Nel primo, il papa ha perso la vita e al suo posto ora c’è Sisto IV: il nuovo pontefice nomina arcivescovo di Pisa Salviati, cugino dei Pazzi. Lorenzo si tutela stringendo un accordo commerciale con Sforza e impedendo a Salviati di entrare a Pisa. Nel secondo, a Firenze la situazione è molto tesa in seguito al ritrovamento a Volterra di un giacimento di allume, pregiato minerale importante per il commercio dei tessuti. Lorenzo stipula gli accordi con l’amico Stefano Maffei per prevenire ogni conflitto con il papa, che ne detiene il primato.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la sesta delle otto puntate di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Amadeus. Questa sera ad affrontare le prove del programma saranno gli attori Valeria Graci, Fabrizio Biggio, Biagio Izzo, Gigi e Ross, Enzo Salvi, il cantante Elio delle Storie tese e il personaggio televisivo Vladimir Luxuria.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la partecipazione della Gialappa’s band.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.15 l’appuntamento è con “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 c’è “diMartedì” con Giovanni Floris.

Rete4 alle 21.25 proporrà la soap “Il segreto”, con Ruben Bernal, Maria Bouzas e Mario Zorrilla. Il generale Perez De Ayala ordina l’arresto di Alfonso ed Emilia che vengono sottoposti a un durissimo interrogatorio. Matias, disperato, cerca una soluzione per toglierli dai guai. Raimundo e Mauricio sono dalla sua parte.

Tv8 alle 21.30 riproporrà la settima edizione di Masterchef Italia andata in onda a partire da dicembre 2017 su Sky Uno in prima visione assoluta. Mentre tutto è pronto per l’ottava edizione che partirà a gennaio 2019 preceduta da un Masterchef All Star, anche il pubblico di Tv8 potrà conoscere Antonia Klugman, nuova giudice di Masterchef al posto di Carlo Cracco.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Fast and furious 8”, con Vin Diesel; e su Canale Nove alle 21.25 “Un amore di testimone”; e su Rai4 alle 21.05 “Avengers: age of ultron”, con Samuel L. Jackson.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “To te wonder”, con Ben Affleck; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro”; su Iris alle 21 “Caccia spietata”, con Liam Neesom; su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia”, con Steve Guttenberg; e su Canale 20 alle 21 “Il 7 e l’8”, con Valentino Picone e Salvatore Ficarra.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Private practice”, con Kate Walsh e Amy Brenneman. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non fermarti finchè non ne hai abbastanza”, “Ciò che siamo”, “Punto di rottura” e “Sei tu mia madre”. Nel primo, il problema di Amelia con la droga è ormai fuori controllo. Intanto, Violet comincia nuovamente a lavorare ufficialmente alla Seaside Wellness. Nel secondo, Amelia ritorna al lavoro dopo dodici giorni trascorsi insieme al suo nuovo fidanzato, Ryan. Nel terzo, Amelia si iscrive a un corso di riabilitazione, nel frattempo Sam si preoccupa per Addison. Nel quarto, Amelia ritorna allo studio e si rende conto di quanto abbia ferito Sheldon con il suo abuso di droghe.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.25 la replica del “Grande fratello Vip 3”; su Mediaset Extra alle 6.05 “Grande fratello vip rewind” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Skin tigh: la mia nuova pelle”.