Maltempo, rasa al suolo dal vento la Cattedrale Vegetale di Oltre il Colle

Uno spettacolo triste si è presentato davanti agli occhi di chi, martedì 30 ottobre, ha raggiunto il Parco delle Orobie per controllare i danneggiamenti causati dal maltempo il giorno prima: la Cattedrale Vegetale, la struttura fatta di materiali interamente vegetali della zona dell’Alpe Arera, è stata rasa al suolo dai forti venti che per tutta la giornata di lunedì hanno creato danni e disagi in quasi tutta l’Italia, anche nella Bergamasca.

Gran parte dell’opera d’arte è finita a terra, distrutta dalla potenza del maltempo. Solo una piccola porzione della struttura ha resistito ed è rimasta al suo posto.





La Cattedrale Vegetale era stata realizzata nel 2010 grazie a una splendida idea dell’artista Giuliano Mauri, lodigiano classe 1938 morto nel 2009 all’età di 71 anni, che aveva pensato e costruito la stessa opera a Lodi seguendo per filo e per segno l’antica arte dell’intreccio, che prevede l’uso di legno flessibile, picchetti, chiodi e corde.

Un anno dopo la morte di Mauri, il progetto – che ebbe un enorme successo a Lodi – venne “esportato” anche nella Bergamasca e altre due località del nord Italia. Quella di Oltre il Colle è stata la prima Cattedrale Vegetale costruita in mezzo a un bosco vero e proprio.





L’intuizione dell’autore era semplice e chiarissima: secondo Mauri i faggi, crescendo nell’arco dei 20 anni successivi alla costruzione, non avrebbero più avuto bisogno delle ingabbiature che, ormai marce, sarebbero cadute al suolo, liberando la pianta nella sua forma autentica.





Crediti foto www.lorenzotaccioli.it