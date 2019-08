Dopo il maltempo ancora disagi in città: rimangono chiuse via Noca e via Astino

Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia lunedì 29 ottobre, torna gradualmente a migliorare la situazione a Bergamo.

I danni registrati nel capoluogo non sono stati di particolare entità, nonostante ciò a creare maggior difficoltà è stato il vento che ha abbattuto alcuni alberi, come nel caso di via Maironi da Ponte, dove un albero caduto da una proprietà privata è stato rimosso verso le 9 di martedì 30 ottobre e di conseguenza ha permesso la riapertura della strada, discorso simile per via San Martino della Pigrizia e via Legnano, dove l’accesso alla viabilità è stato riaperto al transito verso le 4 del mattino a seguito del taglio delle piante cadute e della pulizia della carreggiata.

Ancora chiuse via Astino, dove si registra il cedimento di un muro di sostegno di una proprietà privata, e via della Noca, lungo la quale sono caduti alcuni alberi di una proprietà privata: lungo la scaletta che porta da Piazza Carrara all’imbocco di via Pignolo è ancora in corso il taglio delle piante crollati e il ripristino dei cavi Enel colpiti dalla caduta dei rami. Ancora chiusa al traffico anche via Vetta, dove i tecnici stanno operando sui cavi dell’elettricità.

Nella notte fra lunedì 29 e martedì 30 numerosi anche gli interventi della Polizia Locale cittadina che è stata interessata nella pulizia delle caditoie sulla Circonvallazione cittadina, nella chiusura di alcune buche apertesi sulla Circonvallazione Fabriciano e nella messa in sicurezza di via Pignolo, dove è caduto un cornicione all’altezza del civico 61, e di via Bono, dove il vento ha divento alcuni pannelli del cantiere privato all’area ex Cesalpinia.