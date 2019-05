La Rai celebra Federico Fellini a 25 anni dalla sua scomparsa

Il 31 ottobre 1993 è scomparso Federico Fellini. In occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa la Rai celebra il genio del grande maestro del cinema con una serie di iniziative su reti, testate e web.

La programmazione, che ha già preso il via da alcuni giorni su Rai Storia, prevede la maggior concentrazione delle trasmissioni a cavallo tra il 30 e il 31 ottobre, ma già domenica 28 ottobre, alle 8.30 su Rai3, sarà trasmesso uno dei film iconici di questo grande regista, E la nave va, mentre mercoledì 31 ottobre Fellini sarà omaggiato sempre sulla terza rete nelle trasmissioni Agorà e Blob.

Nel giorno dell’anniversario, mercoledì 31 ottobre, si comincia su Rai1 con la trasmissione UnoMattina che proporrà testimonianze, filmati e servizi su Federico Fellini. Sempre la prima rete trasmetterà in terza serata il film “L’intervista”, con Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, pellicola in cui il regista celebra se stesso simulando appunto un’intervista.

Rai2, sempre mercoledì 31 ottobre, dedicherà uno spazio all’interno della trasmissione I Fatti Vostri per celebrare il 4 volte Premio Oscar (come miglior film straniero per La strada, Le notti di Cabiria, 8 1/2 e Amarcord) e Oscar alla Carriera nel 1993, pochi mesi prima della morte.

Tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno servizi nei telegiornali. In particolare, martedì 30 ottobre, RaiNews4 trasmetterà alle 20.30 uno speciale condotto da Laura Squillaci (in replica anche il 31) con ospite in studio la giornalista Laura Delli Colli, corredato da servizi e testimonianze di personaggi che hanno lavorato con Fellini, come Gianni Fiore Coltellacci, e quelli di alcuni grandi cineasti contemporanei tra cui Steven Spielberg. Durante lo speciale, in anteprima, alcuni disegni appositamente realizzati dall’illustratore Gianni Carino. Rainews24 seguirà, inoltre, gli eventi organizzati a Rimini per la ricorrenza, con dirette e servizi.

Rai Movie dedicherà buona parte della programmazione della giornata al ricordo di Fellini trasmettendo mercoledì 31 ottobre alle 13.55 il film Il Bidone, con Franco Fabrizi e Giulietta Masina mentre alle 21.10 verrà riproposto l’indimenticabile Ginger e Fred. Alle 23.25 il magazine Movie Mag, condotto da Federico Pontiggia, proporrà interviste e materiale di repertorio dedicati a Federico Fellini. A seguire, alle 23.55, la pellicola Prova d’orchestra.

L’impegno di Rai cultura si concretizzerà con una serie di iniziative in onda su Rai5, Rai Storia e sui relativi portali web e social. In particolare Rai5 trasmetterà mercoledì 31 ottobre alle 16.45 e in replica giovedì 1° novembre alle 23:15, “Che strano chiamarsi Federico – Scola racconta Fellini” di Ettore Scola. Da ricordare inoltre che già da domenica 14 ottobre Rai Storia ha iniziato a celebrare il regista con Fellini racconta, una trilogia documentaristica firmata da Paquito Del Bosco. Dopo Autoritratto ritrovato, realizzato con materiale delle Teche Rai (14 ottobre) e il documentario Diario di un film ( domenica 21), incentrato sulla lavorazione di E la nave va, domenica 28 ottobre alle 15 sarà trasmesso Passeggiate nella memoria, un ritratto più intimo del Maestro attraverso interviste che svelano il dietro le quinte dei suoi capolavori e i ricordi della sua vita pubblica e privata. Mercoledì 31 ottobre alle 19 sarà la volta di Restauro – Zoom su Fellini, reportage firmato da Sergio Zavoli, dedicato al film Giulietta degli spiriti, uscito nelle sale nell’ottobre 1965. Sabato 3 novembre, infine, alle 17 andrà in onda il film Ginger e Fred, e a seguire Viva Fellini, regia di Nevio Casadio, un ricordo del regista, della sua arte, del legame privato e professionale con la moglie Giulietta Masina.

Rai Cultura Web e Social inoltre ricorderà sui portali e sui propri account il grande regista Federico Fellini e promuoverà le iniziative editoriali dedicate al 25° anniversario.

Anche Rai Play dedica, nella raccolta Memorie, un minidoc per i 25 anni dalla morte di Federico Fellini. Sarà in evidenza nel focus il 31 ottobre, e offrirà un ottimo compendio di tutta l’offerta del palinsesto Rai dedicata al regista nel giorno dell’anniversario. Il ricordo comprende testimonianze d’archivio di Alberto Sordi, George Simenon, Italo Calvino, di inviati storici come Ruggero Orlando, Carlo Mazzarella, Lello Bersani, alcune delle attrici del suo universo femminile, da Claudia Cardinale a Sandra Milo, da Anita Ekberg alla sua compagna di una vita Giulietta Masina, con numerosi interventi di Fellini stesso, il tutto arricchito da una testimonianza di Italo Moscati rilasciata per l’occasione.