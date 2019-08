Gioie (poche) e dolori (tanti) del mondo del “Fantacalcio”

Fantacalcio: un nome, una garanzia. Di insuccessi, ovviamente. Il fantacalcio è quel fantastico gioco-droga nato nel 1988 dal genio di Riccardo Albini. Il principio è semplice, ovvero quello di emulare in tutto per tutto il ruolo dell’allenatore: ciascun partecipante possiede un determinato numero di fantamiliardi virtuali da usare per creare la propria rosa di giocatori. L’acquisto dei giocatori può avvenire in maniera diretta (ogni giocatore ha un suo prezzo) o attraverso uno strano rito satanico chiamato “asta del fantacalcio”.

Una volta creata la rosa, di giornata in giornata i partecipanti dovranno schierare la propria formazione (11 titolari e 7 riserve) usando i giocatori in loro possesso. A fine giornata viene sommato il voto dei giocatori schierati, con bonus/malus in base alle prestazioni, ed in questo modo si crea la classifica di giornata. Il pensiero di fondo che si nasconde dietro a questo principio è ancor più basilare: se gente come Spalletti, Allegri, Gattuso o Di Francesco può, perché io non posso?

Anche se ogni fantallenatore che si rispetti dirà che ciò che realmente conta è il divertimento o che il Fantacalcio è solo un modo per mantenere vivi i rapporti di amicizia, la realtà è ben diversa poiché la cosa che realmente conta è una sola: vincere. E soprattutto, vincere per poter far propria la massima secondo cui “ho vinto al Fantacalcio perché, a differenza vostra, io il calcio lo capisco”.

Ciascun fantallenatore sa che ogni stagione dovrà trovare il giusto mix fra campioni, giocatori discreti, autentici sconosciuti, riserve e scommesse: sarebbe facile fare una formazione col tridente Icardi-Ronaldo-Immobile, salvo poi avere un centrocampo con Untersee-Kone-Parigini-Caligara e una difesa formata dai giocatori primavera aggregati in prima squadra che giocheranno forse una partita in tutto l’anno.

Non si vince solo con i goal di Insigne o con gli assist di Suso, spesso si vince grazie a quell’ammonizione in meno, grazie all’ottima prestazione di uno dei tuoi panchinari, grazie al gol di quel difensore sconosciuto appena arrivato dalla Serie B norvegese che tu hai attentamente studiato e sul quale hai deciso di puntare.

I profani la chiamano volgarmente fortuna. Il fantallenatore no. Il fantallenatore è pienamente consapevole del fatto che quella brutta parola non esiste né mai esisterà nel proprio vocabolario. Per il fantallenatore quella ““fortuna”” è in realtà un minuzioso studio del curriculum di ogni calciatore, è visione, è conoscenza, è capacità di interpretare le gare, è analisi delle statistiche e delle probabilità matematiche secondo cui si sa che, se un giocatore è a secco da troppo tempo e in quella giornata gioca contro la propria ex squadra, il goal dell’ex è quasi scontato.

E non fa niente se ogni anno capita la solita delusione: ogni fantallenatore sa che nessuna stagione potrà mai essere perfetta, e che anzi proverà una maggiore goduria nel vincere sapendo di aver speso una valanga di fantamilioni per Dybala che mannaggia a lui ha fatto solo 2 goal in 9 partite in Serie A, mentre in Champions ne ha fatti 4 in 3 match.

Eh già, perché il Fantacalcio si basa sulle prestazioni dei giocatori all’interno del campionato (escludendo quindi Europa League, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia), ma ogni fantallenatore è consapevole che ci sarà sempre un suo giocatore che in Serie A non segnerà se non alla 31esima giornata, ma nel frattempo sarà capocannoniere in Champions o in Europa League.

Tutto ciò impone fatica e profonda dedizione, ma per il Fantacalcio si fa questo ed altro: analisi delle statistiche di ciascun match, sedute notturne di calciomercato per aggiustare un campionato compromesso già a novembre, sabati mattina passati a guardare 10 siti differenti che propongono 10 probabili formazioni differenti, cene con fidanzate in cui l’occhio cade continuamente non sul vestito di lei bensì sul cellulare per conoscere l’esito e i marcatori di Empoli-Frosinone, se non addirittura cene con fidanzate annullate perché “io i miei giocatori li devo vedere mentre giocano”.

E tutto ciò mette in crisi la propria fede calcistica: sì, esatto, quella fede calcistica che rimarrebbe intatta anche alla conoscenza di Miss Italia inizia a vacillare se tu, atalantino nato a Bergamo e sempre vissuto a Bergamo, nella giornata di Atalanta-Juventus hai Mandzukic prima punta al Fantacalcio. E allora come sempre speri in una vittoria dell’Atalanta, ma magari per 3-1 con goal di Mandzukic, perché il +3 al Fanta è importante. E se sei milanista continuerai a sperare che l’Inter perda, ma che almeno lo faccia con un goal di Vecino perché “ce l’ho al Fanta”. Perché diciamocelo: anche l’ultras più accanito gioirà per l’ammonizione di un giocatore della propria squadra del cuore o per un goal dei nemici di sempre.

Il Fantacalcio porta con sé un mix di emozioni: l’ansia della formazione, presente h24 sette giorni su sette ma che trova il culmine nella mattina del sabato quando il fantallenatore deve preparare la formazione; la rabbia nei confronti di chi ha deciso di mettere Chievo-Spal come anticipo del sabato alle 15.00 e tu ovviamente ti sei dimenticato di mettere la formazione; la gioia nel sapere che il tuo avversario ha fuori 5/11 titolari per infortunio, e non importa se magari uno di quelli è anche titolare nella tua squadra del cuore.

In fondo tutti, ogni giornata, critichiamo Ancelotti, Gasperini o Inzaghi per una scelta che loro hanno preso ma che noi, dall’alto della nostra esperienza pluriennale su Fifa, avremmo preso in maniera differente. E non c’è dubbio che siamo noi ad aver ragione e loro ad aver torto. In fondo tutti noi, nel profondo, ci sentiamo degli allenatori. O meglio: dei fantallenatori.