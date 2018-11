Crolla una finestra della scuola primaria: ferito bimbo di 7 anni

Un bimbo di 7 anni è rimasto ferito a causa del crollo di una finestra alla scuola primaria Luigi Cattaneo di via Primo Maggio a Calcio. È successo intorno alle 10.30 di martedì 30 ottobre.

In quel momento il giovane alunno era in classe con i compagni di terza elementare. All’improvviso, per cause ancora da chiarire, la struttura di una delle due finestre a scorrimento dell’aula è crollata e l’ha colpito di striscio al capo. Una botta di lieve entità, il bimbo non ha perso conoscenza, ma per la quale si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza e il trasporto in ospedale per accertamenti.

Leggermente ferita anche una sua compagna, sempre di 7 anni, colpita da uno spigolo della finestra crollata. Per lei comunque nessun problema fisico: è rimasta in aula e ha proseguito la lezione.

Con il cedimento della struttura, è andato in frantumi il vetro, senza però provocare ulteriori guai ai ragazzini.

Non è escluso che all’origine del crollo ci possa essere il forte vento che in queste ore sta soffiando nella zona della Bassa. Ora la scuola resterà chiusa fino al 5 novembre e saranno effettuati controlli strutturali nell’istituto.