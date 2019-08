Cani e gatti senza più segreti: inviaci le tue domande, risponderà un esperto

Quest’estate, per due mesi, ci siamo battuti per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono di animali in concomitanza con l’inizio delle vacanze: lo abbiamo fatto con il supporto fondamentale di Enpa Bergamo, Amici del Gattile di Treviglio, Canile di Colzate, I senza cuccia onlus, Ats e della garante per la tutela degli animali del Comune di Bergamo Paola Brambilla.

Una campagna che aveva preso il nome di “La buona a(do)zione del giorno”, iniziata con l’ambizione di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una gestione consapevole degli animali, a partire dalla scelta del nostro amico a quattro zampe.

Abbiamo raccontato le storie di cani e gatti costretti a vivere in canili e gattile della provincia, contribuendo in qualche caso alla loro adozione. Abbiamo dato voce ad esperti per parlare di temi che rappresentano la quotidianità per i proprietari di animali o per affrontare questioni più delicate come maltrattamenti, accumulatori seriali, sterilizzazione, iscrizioni all’anagrafe, randagismo.

Hanno contribuito veterinari specializzati in patologia e clinica degli animali d’affezione, comportamentalisti, avvocati, allergologi.

Un’esperienza positiva, premiata da risultati concreti e dall’ottimo riscontro di pubblico, alla quale abbiamo deciso di dare continuità: lo faremo affidandoci ancora di più ai professionisti del settore, che interverranno a ogni puntata su un tema preciso ma anche per rispondere alle curiosità o alle domande di voi lettori.

Se il vostro animale ha un comportamento particolare che non capite, se vi trovate in una situazione limite che necessita dell’opinione di chi tutti i giorni si occupa del mondo a quattro zampe o semplicemente se avete una curiosità iniziate già a scriverci alla mail bergamonews@gmail.com: le domande più interessanti verranno sottoposte all’esperto più indicato e verranno pubblicate nelle nostra rubrica.