Cacciari a Bgnews: “I problemi italiani sono interni, l’Europa non c’entra”

“Di Maio e Salvini gridano all’Europa ma i problemi italiani sono interni e Bruxelles non c’entra nulla”. Così il professor Massimo Cacciari commenta la bocciatura della manovra del governo italiano da parte della Commissione Europea.

Bergamonews lo ha intervistato per avere un suo sguardo sul contesto italiano ed europeo.

Che prospettive vede per l’Europa?

L’Europa così come ha agito sinora non funziona. Bisogna pensare a riforme radicali sia per quanto riguarda le istituzioni europee sia per le politiche europee, altrimenti è chiaro che si apriranno praterie per nazionalisti e sovranisti.

Dunque, secondo lei, queste forze si affermeranno alle europee?

Bisogna vedere come si presenteranno le forze che dicono di sostenere un processo di unità politica europea, con quali proposte, credibilità e facce si proporranno agli elettori. Ora come ora la deriva è tutta a favore di nazionalisti e sovranisti, però non escludo che l’aria possa cambiare.

Ma la Commissione Europea ha fatto bene oppure no a respingere la manovra?

Non avrebbe potuto fare diversamente: ci sono delle norme precise. Tuttavia, non credo che andrà oltre all’espressione di senso, perché è impossibile che tratti l’Italia come ha fatto con la Grecia. Non avrebbe alcuna ragione: la nostra situazione non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella di altri Paesi come la Grecia.

Quindi la Commissione europea non farà sostanzialmente nulla in merito, dirà che le cose non vanno bene e poi si arrangeranno i mercati. Ma l’Europa non c’entra niente con la situazione economica e finanziaria italiana. Sono i Di Maio e i Salvini ad avere tutto l’interesse a continuare a gridare all’Europa… come una volta affermavano “Roma ladrona” adesso dicono “Bruxelles ladrona”, ma non ha senso perché il problema è tutto interno italiano.

E quali sono le maggiori criticità per il nostro Paese?

L’Italia è un Paese sovraccarico di debito e se non adotta contromisure costerà sempre di più in termini di interessi ecc ecc fino al dissesto ma, ribadisco, in questo l’Europa non c’entra assolutamente niente.

Il problema è tutto interno: abbiamo i conti che non funzionano, troppi sprechi, troppa evasione fiscale e un sistema amministrativo e burocratico obsoleto che grava su imprenditori, imprese e cittadini. È lì che bisogna colpire se vogliamo ottenere le risorse per lo sviluppo. Fintanto che non le avremo, credere di potersi sviluppare con elemosine e sistemi assistenziali è demenziale.

A fronte di questi problemi le forze nazionaliste e sovraniste utilizzano l’Europa come un capro espiatorio e spero che non venga loro servita su un piatto d’argento.

Cosa intende dicendo “si arrangeranno i mercati”?

Vedremo se compreranno il debito italiano e a quali condizioni. Quello che è certo è che Draghi ha dichiarato che l’Europa non lo comprerà più: la politica che la banca centrale europea ha attuato negli ultimi anni grazie a lui non continuerà e con i conti disastrosi che abbiamo c’è il rischio di gravi conseguenze.

Alla luce di tutto ciò, quali scenari vede per il nostro Paese?

Le prospettive sono drammatiche per un Paese come l’Italia, che è in decadenza da trent’anni. Non è da ieri, ma dall’89/’90, da Tangentopoli che è in continuo declino.

Siamo gli ultimi in Europa per la spesa destinata alla ricerca e alla formazione, per l’andamento del prodotto interno lordo e abbiamo l’evasione fiscale di gran lunga più elevata: siamo messi malissimo e tutto ciò verrà pagato dai giovani, dalle nuove generazioni.

La responsabilità di chi è?

I componenti dell’attuale maggioranza sono solamente gli ultimi venuti e si trovano lì perchè quelli che li hanno preceduti hanno fallito in ogni ipotesi di riforma e ristrutturazione. Stanno governando perchè gli altri, a cominciare dal Partito Democratico, hanno fallito. Hanno fallito Berlusconi, gli Ulivi ecc: nessuno è riuscito ad attuare una riforma strutturale di questo Paese e alla lunga sono emersi i Grillo, i Di Maio e i Salvini.

Adesso come adesso l’alternativa non c’è, quindi non mi auguro che questo governo collassi perchè, in assenza di altre soluzioni, sarebbe un altro segnale negativo per i mercati.,

Tutto è nelle mani dei mercati, dunque?

Non è una novità: l’economia e la finanza sono potenze e hanno il primato da 150 anni. Soltanto gli ingenui e i demagoghi possono parlare con facilità di primato della politica rispetto alla finanza.

La politica oggi è efficace nella misura in cui sa fare i conti con gli interessi economico-finanziari riconoscendone la potenza, altrimenti è pura chiacchiera e demagogia.

Spostandomi verso una dimensione filosofica, volevo chiederle una piccola riflessione sul concetto di tecnica. È più vicino alle posizioni di Heidegger (tecnica come metafisica) o di Severino (volontà di potenza)?

È un discorso complesso, articolato e non si riesce ad affrontare in poche battute. Quando ho parlato di economia e finanza, però, ho trattato anche della tecnica. L’economia non sta in piedi per grazia dello spirito santo: vuol dire capitalismo, un complesso produttivo, industriale, economico e finanziario dentro il quale c’è la tecnica, c’è la scienza e l’uomo va avanti con l’innovazione e la scoperta scientifica.

Bisogna riconoscere il primato dell’economia e della finanza, che sono delle potenze, dopodiché può esserci una politica che non sia loro serva ma deve essere competente e intelligente altrimenti è sottomessa alla tecnica, dentro la quale ci sta tutto: economia, finanza, scienza ecc. In definitiva, è una questione di qualità della politica e dei sistemi politici.

Secondo il filosofo Severino il capitalismo ma nemmeno la tecnica hanno futuro. Lei cosa ne pensa?

Tutto ciò che nasce è destinato a morire, però nessuno sa quando. Il capitalismo è la potenza attuale ma, come è avvenuto per esempio all’impero romano e a Carlo Magno, anche questo sistema cesserà di esistere e ce ne saranno altri ma nessuno sa come e quando.

Per concludere, dato che sarà ospite di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, qual è il suo rapporto con la fede?

La fede può essere considerata in numerose accezioni. Adottando il significato comunemente inteso, una tradizione religiosa in una comunità è fondamentale. Ritengo che per credenti e non sia importante conoscerla e avere cognizione delle sue contraddizioni, non solo cercare di averne rispetto ma anche capirne la fondamentalità e la strutturalità per la società in cui si vive. Dopodiché, non credo che vi sia una separatezza tra fede e ragione: una persona può ragionare anche di fede pur non essendo credente e analogamente un credente può interessarsi di un discorso filosofico che non ha presupposti di fede. La relazione tra queste due dimensioni non solo è possibile ma a volte può essere necessaria.