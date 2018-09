Brutto incidente poco dopo le 12 di domenica 2 settembre a Lenna, in zona Piani di Scalvino.

Un motociclista di 68 anni, forse a causa di una distrazione, ha tamponato lievemente un’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia e che stava svoltando a sinistra per entrare nell’area del distributore di benzina.

L’uomo in sella alla due ruote, caduto a causa dell’impatto, è rimasto sempre cosciente a terra, in attesa dell’intervento dell’ambulanza che ha svolto le medicazioni sul posto prima di trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non sembrano gravi.

A Lenna sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Zogno, per verificare l’esatta dinamica dell’incidente.