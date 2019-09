Raccontare il paese con occhi diversi, il concorso fotografico dei giovani

NoidiVilla, il gruppo giovani di Villa d’Almè si batte ancora una volta per la valorizzazione del proprio paese e questa volta lo fa a colpi di flash.

Dopo numerose iniziative, i ragazzi, guidati da Simone Gamba consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, hanno dato il via a fotografiAMO Villa, concorso fotografico che avrà modo di mostrare le bellezze e le ricchezze di Villa d’Almè.

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Villa d’Almè e il Museo S. Sini, fotografiAMO prevede due categorie: JUNIOR -fino a 19 anni – e OVER – dai 20 anni in su -. Iscrivendosi gratuitamente sarà possibile vincere un buono da 100 euro per il vincitore Junior e 150 per il primo classificato Over da spendere in negozi multimediali.

In movimento, addormentata, nascosta, conosciuta, viva, segreta, in bianco e nero, a colori Villa d’Almè potrà essere presentata dai fotografi, in erba e non, in diversi modi attraverso tre fotografie sia stampate su carta fotografica sia inviate in formato digitale via email (bando → http://www.noidivilla.it/fotografiamo-villa-concorso-fotografico/ ). Requisiti fondamentali? Si da pienamente spazio alla creatività dei partecipanti che dovranno seguire il filo rosso quale è Villa d’Almè: le immagini devono avere come sfondo o richiamare il paese ai piedi della Valle Brembana.

FotografiAMO avrà scadenza il 20 settembre.

I lavori saranno valutati da una giuria costituita da membri del gruppo giovani “NoidiVilla”, esperti in fotografia, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e rappresentanti dell’Associazione “Amici del Museo Sini” e le migliori fotografie di entrambe le categorie potranno essere utilizzate nell’arredo delle proprietà comunali.

Ognuno vive e vede il paese diversamente.

C’è chi dal “paese” è scappato, chi è ritornato e chi, invece, non se ne andrà mai. Il paese muta: cresce, si rinnova, abbandona alcuni luoghi o li fortifica: fotografiAMO è l’occasione per raccontare il proprio – o no – paese nel presente, con gli occhi di chi lo ha vissuto e di chi lo scopre per la prima volta per ricordare nel futuro come era e mantenere viva la memoria e l’orgoglio.