Pian piano migliora: da martedì sole pieno e caldo

Il primo weekend di settembre è iniziato molto bagnato e fresco: come finirà e come partirà la settimana? Risponde Simone Beretta del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario che in questi ultimi giorni ha influenzato il tempo sulla Lombardia con copiose precipitazioni, tenderà seppur lentamente a traslare verso levate colmandosi. Da martedì l’anticiclone delle Azzorre si estenderà anche sul comparto lombardo portando temperature in ripresa entro i valori nella media del periodo e cieli sereni.

Domenica 2 settembre 2018

Tempo Previsto: Nella notte cieli molto nuvolosi con residue precipitazioni su basso bresciano e cremonese in esaurimento. Dal primo mattino timide aperture si affacceranno a partire dalla bassa Lombardia (ove in queste zone potranno manifestarsi locali foschie o banchi di nebbia in rapido dissolvimento) in estensione verso metà mattina al resto regione. Maggiori annuvolamenti insisteranno sul comparto orobico e Alpi di confine centro orientali con fenomeni temporaleschi dal tardo pomeriggio in possibile estensione entro sera alla Pedemontana bergamasca e bresciana ed occasionalmente alla Brianza. Neve oltre 2600-2800 metri.

Temperature: Massime in lieve aumento comprese tra 22\24°C con punte fino a 26°C in ambito metropolitano. Minime stazionarie comprese tra 14\17°C

Lunedì 3 settembre 2018

Tempo Previsto: Nella notte irregolarmente nuvoloso con rapido rasserenamento fino a cieli poco nuvolosi in tarda mattina. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi sul comparto orobico e alpi di confine orientale daranno luogo a possibili brevi precipitazioni, altrove generalmente assenti

Temperature: Massime in aumento comprese tra 24/26°C con punte fino a 28°C in ambito metropolitano. Minime stazionarie comprese tra 14/17°C.

Martedì 4 settembre 2018

Tempo Previsto: sereno o poco nuvoloso ovunque salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti. precipitazioni assenti.

Temperature: in aumento le massime comprese tra 25/27°C con punte fino a 29°C in ambito metropolitano. Minime in lieve aumento compresi tra 15/18°C