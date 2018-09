Sguardi ben rivolti al cielo a Lovere per la 16esima edizione del Memorial “Mario Stoppani”, il tradizionale raduno aereo in memoria del pluridecorato aviatore loverese, asso dell’aviazione italiana della Prima Guerra Mondiale e primatista dei cieli, organizzato dal Comune di Lovere in collaborazione con il Centro Volo Nord e con il patrocinio di Regione Lombardia.

Dimostrazioni aeree ma non solo: voli turistici, convegni, mostre ed esibizioni di mezzi hanno animato le giornate che culmineranno domenica pomeriggio con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori.

di 6 Galleria fotografica Il Memorial Stoppani a Lovere









“Una grande festa del volo che coinvolgerà decine di migliaia tra appassionati, famiglie e giovani – spiega il sindaco di Lovere Giovanni Guizzetti -. Anche quest’anno ci siamo impegnati a fondo per mettere a punto un programma in grado di fare memoria di persone e mezzi appartenenti ad un’epoca ormai conclusa, ma che è stata fondamentale per consentire oggi di farci apprezzare quanto di meglio le capacità personali dei piloti e la tecnologia dagli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale sapranno disegnare nei nostri cieli insieme a tutti gli altri piloti”.

(foto: Federico Valentini)