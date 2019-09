“O mare mio”, Cannavacciuolo alla scoperta delle ricette del mare: la tv del 2 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 2 settembre alle 21.25 su Canale Nove andrà in onda il docu-reality “O mare mio”.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo si imbarca in una nuova sfida dedicata al mare e alla pesca. Dal nord al sud dell’Italia, lo Chef incontrerà i pescatori e scoprirà le ricette di pesce tipiche delle località marine del Paese, scovando le ricette, le tradizioni e i trucchi per esaltare ogni piatto. Dalle acque al piatto, dai pescherecci alle cucine, Antonino Cannavacciuolo ci porta alla scoperta del nostro mare e delle sue bontà.

Su RaiUno alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “L’allieva”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Dario Aita. Andranno in onda due episodi intitolati “Un segreto non è per sempre” e “Quello che non so di te”. Nel primo, la specializzazione di Alice in medicina legale è finalmente arrivata. Alice, intanto, è divisa fra la volontà di dire la verità ad Arthur, e quello di amare Claudio. Nel secondo, un transessuale si getta da un condominio in cortile e perde la vita. Alice cerca di scoprire che cosa possa averlo spinto a quel drammatico gesto.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21 c’è “Quel nostro piccolo segreto”, con Sarah Butler; su RaiTre alle 21.30 “Il fidanzato di mia sorella”, con Pierce Brosnan; su Rete4 alle 21.15 “La casa stregata” e su Canale5 alle 21.25 “Io vi troverò”.

Ancora, su Italia1 alle 21.20 “Nudi e felici”, con Jennifer Aniston; su La7 alle 21.15 “Good morning, Vietnam”, con Robin Williams; su Tv8 alle 21.30 “X-Men: l’inizio”, con Jennifer Lawrence.

E poi, su Rai4 alle 21.10 “The reach – Caccia all’uomo”, con Michael Douglas; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “36, Quai des Orfèvres”, con Daniel Auteuil; su La5 alle 21.10 “Dreamer – La strada per la vittoria”; su Iris alle 21 “La prima cosa bella” e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di ladri”, con Paolo Villaggio e Massimo Boldi.

Rai5 alle 21.15 proporrà l’ultimo episodio della serie “Coast Australia”, dedicato alla Coral Coast e vedrà protagonisti pesci, coralli, tartarughe e altri abitanti delle profondità marine.

L’archeologo Neil Oliver e la sua squadra di esperti visitano i più antichi fossili viventi della terra, incontrano un gigantesco squalo balena e descrivono il fenomeno dei “nomadi grigi”, concludendo il viaggio sulla punta di Capo Nordovest. Famosa per le sue bellezze naturali, la Coral Coast è tristemente nota anche per una delle più grandi tragedie sofferte dalla marina australiana durante la Seconda Guerra Mondiale: l’affondamento della Hmas Sydney da parte della nave tedesca Kormoran. Tra i suoi fondali nel 1629 si consumò anche un’altra tragedia: il naufragio del veliero Batavia, al quale seguì uno degli ammutinamenti più sanguinosi della storia che lasciò 280 persone su un’isola ad affrontare la morte per mancanza di acqua.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il meglio di “Nel paese delle meraviglie”, con Maurizio Crozza; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La sai l’ultimissima?, con Pippo Franco e Natalia Estrada; e su Real Time alle 20:20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”.