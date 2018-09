La Fiera sulla multa: “Stiamo verificando e ci scusiamo”

“Nessuna cattiveria”, anzi: “Ci scusiamo e stiamo verificando i fatti esposti”. Ente Fiera Promoberg risponde a un nostro lettore che dice di essere stato multato alla Fiera di Bergamo dopo che, a suo dire, alcuni addetti gli avevano indicato di parcheggiare proprio lì, in una strada laterale (leggi qui).

La replica

Spettabile BergamoNews,

Innanzitutto ringraziamo il Vostro lettore per la segnalazione effettuata.

La Fiera di Sant’Alessandro richiama da sempre un grande flusso di visitatori e così è stato anche nel pomeriggio di venerdì, giornata di apertura- peraltro con ingresso gratuito- dove, nel pomeriggio, si è verificata una notevole affluenza di pubblico.

Il servizio dei parcheggiatori-segnalatori, cui il Vostro lettore fa riferimento, è predisposto da Promoberg proprio con la finalità di ottimizzare la mobilità di chi arriva in fiera in relazione alla viabilità circostante, tra via Lunga e, in particolare, con gli innesti da e per l’asse interurbano. Si tratta di strade che, già in condizioni di traffico normale, nel tardo pomeriggio di rientri dal lavoro, risultano particolarmente trafficate e questo giustifica la presenza in loco della Polizia Municipale.

Fatta questa premessa, informiamo il Vostro lettore che stiamo procedendo ad una pronta verifica dei fatti esposti, ma ci preme sottolineare che – qualsiasi sia l’esito degli accertamenti dell’accaduto- non c’è stata alcuna “pura cattiveria” da parte di nessuno. Una volontarietà del gesto che ci sentiamo di escludere a priori, in attesa di capire che cosa sia successo.

Nel frattempo, ringraziandolo per la visita in Fiera, il Vostro lettore accetti le nostre scuse. Sarà nostra premura informarlo delle dinamiche organizzative verificatesi.

Cordiali saluti

Ente Fiera Promoberg