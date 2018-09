Furti in appartamento e chiesa a Bergamo: arrestato ladro con la laurea

Era stato espulso dall’Italia nel 2016 il 26enne albanese arrestato dalla Polizia a Milano perché sospettato di diversi furti commessi in Lombardia, compresa la città di Bergamo.

Nella sua abitazione e in un box a lui in uso sono stati rinvenuti 4 mila euro in contanti, oltre a numerosi oggetti di valore: valuta estera, orologi di marca, quadri d’autore, argenteria, gioielli in oro e pietre preziose. Alcuni oggetti sono risultati essere il provento di furti in appartamento e in una chiesa della Bergamasca.

L’arresto è scattato a causa del rientro nel territorio nazionale, senza speciale autorizzazione. Gli agenti hanno scoperto che il giovane frequentava palestre e università in Italia, e si fregiava di una laurea e un Master alla Bocconi.

Il personale del Commissariato Greco Turro lo aveva fermato durante un controllo su alcune autovetture considerate sospette.