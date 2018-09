Francesco, dal conservatorio di Bergamo al tour con Gazzè: “Esperienza fantastica”

Cosa c’era prima della vita e cosa ci sarà dopo? I secoli passano, ma gli uomini e le donne continuano a porsi questa domanda, desiderosi di conoscere un tempo che non vivranno mai. La scienza individua nel Big Bang l’origine dell’universo e ipotizza che tutto potrebbe finire allo stesso modo. Le religioni parlano della creazione e della vita eterna che verrà dopo quella terrena.

“Alchemaya”, decima fatica del musicista e cantautore Max Gazzè, sembra proporre un’originale risposta ai dubbi esistenziali dei popoli: in principio vi era musica e alla fine vi sarà musica. È nell’armonia delle cose, nel movimento degli astri e del susseguirsi delle stagioni che abbiamo la prova di questa dimensione primordiale. Non c’è mai dissonanza nell’esistenza, ma tutto combacia in una perfetta euritmia.

Dal concept album è nato Alchemaya tour, un viaggio tra mitiche leggende e racconti biblici, un dialogo inedito tra passato e presente sullo sfondo di suggestive location. Dal debutto sulla spiaggia di Pizzomunno a Vieste, alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro antico di Taormina. In questo viaggio, che terminerà domenica 2 settembre all’Arena di Verona, Gazzè non è stato in solitudine. Con lui una grande orchestra sinfonica, vera protagonista che ha reso possibile quest’opera “sintonica”, come definita dallo stesso cantautore. Del resto, l’orchestra è l’emblema dell’armonia: tanti corpi che insieme sono in grado di diventare una cosa sola.

A pochi giorni dalla tappa finale, Francesco Albertini, classe 1994, fagottista, allievo del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, racconta l’esperienza all’interno della Alchemaya Symphony Orchestra.

Come è nata l’avventura?

L’esperienza in questa orchestra è nata quasi per caso, ma sono contento che sia capitato a me perché ho vissuto dei momenti stupendi. Il tutto è iniziato all’iniziato dell’estate a Massa, dove si è tenuto il primo incontro. Due giorni di prove e lavoro intenso con l’orchestra, Max e la sua band. Sono state giornate impegnative in cui è stato passato in rassegna ogni aspetto dello spettacolo. Non solo le prove di lettura, ma anche i microfoni, i click e tutto il resto.

Dopo le prove è iniziato il tour vero e proprio. Cosa ricordi del debutto di Vieste?

È stata una serata magica. Suonavamo a due passi dal famoso scoglio di Pizzomunno e dal mare. Ricordo che fin dal pomeriggio, durante le prove e il sound-check, le persone si sono fermate ad ascoltare la musica ed hanno riempito lo spazio circostante al palco. In quella anteprima abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso e pronto per la tournèe che ci attendeva. Il merito di tale sinergia è sicuramente anche del Maestro Clemente Ferrari, direttore e arrangiatore delle parti orchestrali.

Dall’esperienza con l’Orchestra del festival pianistico Bergamo-Brescia, alle musiche di Max Gazzè. È importante sperimentare generi diversi?

È vero. Solitamente sono abituato ad un altro tipo di musica perché provengo da un ambiente accademico. Ma non esiste solo la musica classica e per i musicisti la versatilità è fondamentale. Ecco perché mi auguro di poter partecipare a progetti del genere anche in futuro. Soprattutto negli anni di formazione, il musicista ha bisogno di sperimentare e di essere aperto ai vari generi. L’Alchemaya tour mi ha arricchito, ne sono convinto.

La domanda è d’obbligo: come è stato lavorare con Max?

Max è un musicista a 360 gradi, cantante, compositore e bassista nonché esperto di tutto il mondo musicale, dalla produzione all’esecuzione. Max è soprattutto una persona eccezionale: lavorare con lui è stato fantastico e formativo. Alle prove non era la star che veniva accompagnata dall’orchestra, ha sempre avuto un grande rispetto per noi orchestrali. È stato un lavoro tra colleghi, un lavoro alla pari.

La vita del musicista è spesso errante. Non sempre è facile. La cambieresti?

Amo il mio mestiere, anche se è molto impegnativo. È un lavoro che non ti garantisce una regolarità di vita. Sei obbligato a spostarti di continuo e ad avere orari oltre modo flessibili, ma è una cosa che mi dà un feedback positivo. Questo lavoro mi permette di conoscere tante persone e di vedere luoghi diversi in giro per il mondo. Ne sono sicuro: è quello che amo fare e che vorrò fare per tutta la vita.