Il figlio vende smartphone fantasma sul web, la mamma incassa: denunciati

Lo stratagemma è semplice: utilizzare un’inserzione esca associata a un numero di telefono per intavolare la trattativa e un vaglia postale dove ricevere i soldi. Et voilà: la truffa è servita. Così, dalla provincia di Bergamo, un 45enne si è insediato nei siti di compravendita più cliccati, piazzando annunci trattanti la vendita di iPhone. C’è però un piccolo particolare: non li spediva.

Le trattative venivano avviate telefonicamente tramite l’utenza riportata nell’annuncio. Quando sulla carta prepagata giungeva il corrispettivo dovuto il gioco era fatto, in quanto alla vendita non seguiva la spedizione dello smartphone. E quando l’acquirente lamentava il ritardo? Il truffatore, ovviamente, spariva nel nulla.

Identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Bibbiano (Reggio Emilia), l’uomo originario della Brianza è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio per il reato di truffa. Con lui è finita nei guai anche la mamma 65enne: la cassiera degli affari truffaldini del figlio.

La denuncia

La vittima, un 50enne del posto, aveva risposto a un annuncio su un sito di e-commerce trattando l’acquisto di un iPhone messo in vendita a 230 euro. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione, ha versato la somma tramite vaglia postale. Con il passare del tempo, non vedendosi recapitarsi l’oggetto e non riuscendo più a contattare il venditore, ha compreso di essere stato truffato e si è presentato ai carabinieri per sporgere denuncia.

Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione esca, l’IP del computer utilizzato per l’annuncio e gli accertamenti dove erano confluiti i soldi, i carabinieri hanno concentrato le attenzioni investigative sull’indagato, nei cui confronti sono stati acquisiti una serie di elementi di responsabilità in ordine al reato di truffa per la cui ipotesi è stato denunciato insieme alla madre.