Scontro tra due auto in via Milano a Bergamo nella giornata di domenica 2 settembre. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro tra una Fiat Panda grigia e una Opel Corsa Blu all’incrocio tra via Milano e via Francesco Rismondo. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una mancata precedenza. Non ci sarebbero stati feriti, ma solamente un grande spavento per chi era al volante. Sul posto una pattuglia della Sorveglianza Italiana.

