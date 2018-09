Atalanta, battere il Cagliari per cancellare la delusione europea

La delusione è ancora cocente per l’inaspettata eliminazione in Europa League e la Dea deve rituffarsi nel campionato. A far visita agli uomini di Gasperini questa sera sarà il Cagliari di Maran, reduce dalla rimonta subita all’ultimo respiro contro il Sassuolo.

E’ evidente che il ko di Copenaghen ridimensiona la stagione nerazzurra, ma ora è necessario allontanare i brutti pensieri e concentrarsi sul campionato. La formazione atalantina ha dimostrato lunedì scorso a Roma di poter giocare alla pari contro qualsiasi squadra e questo deve fungere da monito per il prosieguo del torneo che è appena cominciato.

Certo, a tutti i tifosi nerazzurri mancheranno il clima europeo, le trasferte, l’esodo a Reggio Emilia ma considerare l’eliminazione come un fallimento della stagione è eccessivo. L’Europa va riconquistata sul campo è questo deve essere l’obiettivo per la squadra nerazzurra.

La formazione isolana è ancora a caccia della prima vittoria, visto che nella gara di esordio è caduta a Empoli mentre nella seconda si è fatta beffardamente raggiungere dal Sassuolo tra le mura amiche.

Gli uomini del Gasp devono assolutamente vincere questa partita per tutta una serie di motivi. Anzitutto per proseguire positivamente la marcia dopo le prime due ottime prove, ma soprattutto per dimostrare ai propri tifosi che quanto accaduto giovedi in Danimarca è stato solo un episodio sfortunato e che la vera Dea è un’altra.

Il Cagliari è una buona formazione, ha cambiato alcuni giocatori in difesa ma per il resto ha sostanzialmente mantenuto l’ossatura dello scorso campionato. Lo spauracchio resta sempre l’attaccante Pavoletti, che domenica scorsa ha realizzato una splendida doppietta di testa.

Ma la Dea non può, non deve avere timore dei rossoblu, deve giocare la sua partita con lo spirito che l’ha sempre animata nelle ultime due stagioni. Se così sarà il risultato sarà solo una naturale conseguenza di questo.

La partita di Copenaghen ha avuto qualche strascico anche in termini di infermeria, visto che sono tornati malconci Castagne, Palomino e Toloi (anche se quest’ultimo dovrebbe essere della partita). Molto probabile che il Papu possa rifiatare a favore di Rigoni, protagonista di una super prestazione a Roma.

Lo scorso anno la formazione sarda sbancò l’Atleti Azzurri grazie a Padoin e Pavoletti e solo Gomez nel finale riuscì a ridurre le distanze.

In ogni caso la tifoseria nerazzurra sarà, come sempre, il dodicesimo uomo in campo, pronta a spingere la squadra verso la vittoria. Quindi avanti tutta, a testa alta: ciò che non uccide, fortifica.