“Insieme per un futuro più equo, tollerante, meticcio”, ripetono gli organizzatori. “Chi è indifferente è complice”.

Ma non mancano nemmeno i toni da sfottò, anzi: “Basta essere umani, alfabeti e civili per opporsi a Salvini”, si legge su uno dei manifesti disseminati lungo il parco del Serio.

Tra musica, balli, cibo e bevande, a partire dalle 18 di domenica 2 settembre diverse centinaia di persone si sono date appuntamento lungo la sponda del fiume Serio per manifestare il loro dissenso contro il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il leader leghista è atteso alle 20,30 alla “Berghèm Fest” di Alzano Lombardo, in via Piave, a pochi metri di distanza, giusto dall’altra parte del fiume.

L’idea dell'”aperitivo-antirazzista” (così lo hanno chiamato gli organizzatori) è circolata nei giorni scorsi sui social network, ed è stata rilanciata da Potere al Popolo Bergamo e dal circolo ricreativo Barrio Campagnola: “Un’iniziativa nata dal basso, senza bandiere – spiegano -. Vogliamo ricordare che dall’altra parte del fiume c’è un’Italia che resiste all’umanità”.

Una manifestazione dai toni pacifici, anche se non mancano le misure di sicurezza con dispiegamento di Polizia e Carabinieri nelle immediate vicinanze, pronte a intervenire in caso di eventuali tensioni.

Tra i presenti anche il senatore Antonio Misiani, l’ex parlamentare Pia Locatelli, l’assessore del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni, il consigliere comunale della Lista Gori Niccolò Carretta, il coordinatore provinciale di Libera Francesco Breviario, il sindaco di Scanzorosciate Davide Casati, l’esponente di Liberi e Uguali Marco Caglioni e quelli di Alzano Viva (Fiaccadori, Marenzi e Panseri).