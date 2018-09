“Alla Fiera mi indicano dove parcheggiare e poi mi danno la multa: assurdo”

Pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che dice di essere stato multato alla Fiera di Bergamo dopo che, a suo dire, alcuni addetti gli avevano indicato di parcheggiare proprio lì, in una strada laterale.

“Buonasera, alle 17 di venerdì 31 agosto mi sono recato con mio figlio alla Fiera di Sant’Alessandro, la rassegna dedicata a zootecnia, agricoltura, equitazione, macchinari agricoli e prodotti alimentari tipici. Arrivati di fronte all’entrata per poter accedere al parcheggio a pagamento due addetti del posteggio istruiti dal loro superiore ci hanno indirizzato nella strada adiacente alla mostra per parcheggiare lateralmente alla strada (sulla quale avevano già parcheggiato decine di altre macchine).

Arrivando a piedi all’entrata abbiamo chiesto spiegazioni per questo parcheggio alla selvaggia chiedendo specificatamente se non saremmo stati oggetto di multa da parte dei vigili, i parcheggiatori ci hanno spiegato che stavano seguendo disposizioni superiori per cui dovevano fare entrare un tot di macchine alla volta per non creare troppo traffico (anche se in quel momento c’erano ancora parecchi posti liberi all’interno del parcheggio) e che chi parcheggiava come avevamo fatto noi (sul bordo della strada) non sarebbe stato sanzionato perché i vigili lo sapevano e in buona fede non avrebbero messo multe.

Purtroppo all’uscita alle 18.15 ossia poco più di un’ora dopo ci siamo trovati noi come tutte le altre macchine con una bella multa. Questa è stata per me una pura cattiveria visto che prima di parcheggiare ci eravamo assicurati di non incorrere in una multa.

Questa è una lettera di sfogo che chiedo se possibile venga pubblicata sul vostro giornale per dare voce alle ingiustizie quotidiane che spesso non abbiamo il coraggio di denunciare.

Un automobilista arrabbiato”.