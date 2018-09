TheFerragnez, nel castello in Sicilia il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni

#TheFerragnez. È il giorno del tanto atteso matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Appuntamento alle 18.30 di sabato primo settembre al tramonto nella Dimora delle Balze, tra Noto e Palazzolo Acreide, in Sicilia. Gli invitati saranno 150. Per i non invitati impossibile avvicinarsi.

Nel frattempo la coppia ha iniziato i festeggiamenti ieri sera. Le luci rosse soffuse, i petali di rose sul pavimento e sul soffitto, la musica dalla console di Benny Benassi, la sala barocca di Palazzo Nicolaci trasformata per una notte in pista da ballo. Dopo la cena, i discorsi di amici e parenti, dalla mamma Marina Di Guardo e dal papà Marco, alle sorelle Francesca e Valentina (testimoni oggi pomeriggio della sposa), le lacrime dei promessi, i regali dorati di bracciali e anelli con incisi i loro nomi, gli ospiti scatenati.

Top secret il menù. Si parla di un antipasto di pesce con polipo e bruschette di salmone, focaccia con pomodorino di Pachino e focacce ripiene, arancine, cornetti ripieni salati, pane e panelle (frittelle di farina di ceci).

Intanto continua la polemica per il volo Alitalia dedicato alla coppia, con tanto di logo sul biglietto dei passeggeri e sugli schermi di Linate, aeroporto di Milano, oltre ai sedili a tema, alla madre di Fedez vestita da hostess, e ai box con gadget per gli invitati.