Supera l’alcol-test e bacia il medico: aveva assunto cocaina, patente ritirata

Pensava di averla fatta franca dopo l’esito negativo dell’alcol-test. Per questo aveva pure dato un bacio al medico. Ma non aveva fatto i conti con le analisi anti-droga, che hanno rivelato l’assunzione di cocaina. Così, le è stata ritirata la patente.

E’ successo nella notte di sabato primo settembre nel corso di una serie di controlli dall’una alle sette lungo la Sp exSS525 a Dalmine, durante un servizio di prevenzione mirato al controllo della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Impegnati tre equipaggi automontati della Polizia Stradale di Bergamo coordinati dal Vice Comandante, Ispettore Superiore SUPS Paolo Tosi, da un Ufficio Mobile della Questura di Bergamo diretto del Medico Capo Mariangela Violante e da un equipaggio di supporto della Questura di Bergamo.

Durante il servizio sono stati controllati:

• 37 Autoveicoli

• 2 Autocarri

• 44 Persone

Dai controlli effettuati sono emerse le seguenti violazioni:

• 4 Art. 187/1° Cds per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rispettivamente da parte di: un conducente di sesso maschile di anni 35 per assunzione di Cocaina, un conducente di sesso femminile di anni 47 per assunzione di Cocaina, un conducente di sesso maschile di anni 21 per assunzione di Cannabis e di un conducente di sesso maschile di anni 21 per assunzione di Anfetamina.

Tra questi è importante precisare come tutti i soggetti non fossero risultati positivi alla guida in stato di ebrezza, ma siano stati sottoposti ad accertamenti tecnici per la rilevazione della presenza di sostanze stupefacenti a seguito dello screening preventivo eseguito dal Medico Capo della Polizia di Stato. In totale 8 conducenti sono stati sottoposti a tali accertamenti con una positivà pari a 4, ovvero al 50%.

Quest’ultimi, dopo aver negato l’assunzione di qualsiasi sostanza, hanno poi mestamente ammesso la loro condotta al momento del riscontro scientifico. Emblematico è stato il caso di una cittadina risultata avere un tasso alcolemico al limite della compatibilità con la guida, ma che, nonostante l’eccessiva esultanza per il pericolo scampato e un bacio sul braccio del medico presente, veniva comunque sottoposta a screening di valutazione psico-fisica, che rivelava un esito positivo all’assunzione di Cocaina.

• 2 Art. 186/2° l b) Cds da parte di: un conducente di sesso maschile di anni 21 con tasso alcolemico pari 0,92 g/l, un onducente di sesso maschile di anni 22 con tasso alcolemico pari a 1,03 g/l